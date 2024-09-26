TGF Genel Başkanı Karaca: Basın ayakta kalmak için destek bekliyor

ESKİŞEHİR

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Ekonomi Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş’ı ziyaret etti. Görüşmede gazetecilerin yaşadığı tüm sıkıntıların hiçe sayıldığını belirterek Türk basınının BİK tarafından yalnız bırakıldığını ifade eden Karaca, “Görevde olduğumuz süre boyunca durumun bu noktaya geleceğini neredeyse her basın açıklamamızda dile getirdik. Bugüne gelindiğinde kapatılan şubeler BİK’in küçülmeye gittiğinin göstergesidir” diye konuştu.

Türk basınını ekonomik açıdan rahatlatacak tedbirler alınması gerektiğini açıklayan Karaca, “Tasarruf tedbirlerini uygulamak ve ayakta kalmak için giderlerini düşünüyorsunuz da gazeteler için neden rahatlatıcı tedbirler almıyorsunuz? Onlar nasıl ayakta kalacaklar ve nasıl tasarruf edecek? Asıl olan gazeteleri mi yoksa BİK’i yaşatmak mı diye soruyorum. Öncelikle basını rahatlatacak tedbirler alınmalıydı” dedi. Tasarruf tedbirleri gereği resmi ilanların yok denecek kadar azaldığını vurgulayan Karaca, “Madem bu dönemde ayakta kalmak için tasarruf etmek gerekiyor bir an önce gazeteler için de harekete geçin. Ülkemizde hiçbir işletmeye dayatılmayan uygulamalarla boğuşan gazetelerimizi artık görün. Kağıt ve kalıptaki KDV oranlarının düzenlenmesi için girişimlerde bulunun. Elektrik, iletişim ve ulaşımda, vergilerde acil düzenlemelere gidin. Bu zor süreci atlatabilmemiz için acilen çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışmalısınız” açıklamasında bulundu.

“Gazeteler olmazsa basın ilan kurumu da yaşayamaz, birlikte tasarruf edelim"

Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bu çalışmaları birlikte yürütmeye hazır olduklarını vurgulayan Yılmaz Karaca, “ Basın meslek kuruluşlarını dikkate alarak onların feryadına kulak vererek hareket etmelisiniz. Gazetelerin olmadığı yerde Basın İlan Kurumu diye bir kurum zaten yaşayamaz. O yüzden gelin artık bu yanlıştan bir an önce dönün. Kendiniz tasarruf ederken, gazetelerin de tasarruf edebilecekleri düzenlemeleri bir an önce hayata geçirin. Bizler sizden SGK ve vergi muafiyeti, çalışanların maaşlarında devlet desteği, kağıt, kalıp ve matbaa malzemelerinde KDV oranlarının acilen düşürülmesi gibi, gerçekten nefes aldıracak müjdeler bekliyoruz. Gelin birlikte tasarruf edelim” dedi.