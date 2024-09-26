Sakarya TSO Başkanı Altuğ: Ekonomik anlamda da zorlu bir kış mevsimine giriyoruz

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A.Akgün Altuğ, “Piyasa dengelerinin yerinden oynadığı bir dönemde; geçtiğimiz yıl açıklanan ve güncellenerek devam eden OVP programından beklentimiz öngörülebilir ve rasyonel adımların hayata geçirilmesidir. Hükümetin önümüzdeki üç yıldaki temel hedefleri enflasyonun tek haneye düşürülmesi; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi; sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi olarak sıralanıyor. Bununla birlikte AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini artırmak, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen teknolojik gelişmeleri hayata geçirmek, teknolojik yatırımları teşvik edip yerlileşmeyi sağlamak, beşeri sermayeyi güçlendirmek ve yatırım ortamını daha cazip hale getirmek temel öncelikler arasındadır. Organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi sitelerinin sayısının artırılması, limanlarla demiryolu bağlantılarının kurulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi de bu hedeflerin başında gelmektedir. Fiyat istikrarı başta olmak üzere üretim, istihdam ve ihracat alanlarında istenen sonuçlara ulaşmak adına elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ancak, bu hedeflere ulaşabilmek için en azından şehrimiz için daha somut adımlar atılması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Yeni vergi düzenlemeleri

Altuğ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelerin 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarılması ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: Bu düzenleme, finansal açıdan küçük ve orta ölçekli işletmelere bir nefes aldırmayı amaçlıyor. Biz, en başından bu yana enflasyon muhasebesinin geçici dönemler için uygulanmaması gerektiğini dile getirmiştik. Üyelerimizin bu taleplerinin karşılık bulması memnuniyet verici. Bu konuda desteklerinden dolayı TOBB Başkanımıza da Sakarya iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Ayrıca yatırımların yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkan ek vergi konusuna da bir çözüm üretilmesini bekliyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıldığını biliyorum. Henüz üretime başlamamış olmalarına rağmen, sadece yaptıkları yatırımın, enflasyon muhasebesi nedeniyle değer kazanması sonucunda vergiyle karşı karşıya kalan işletmelerin mağduriyetinin en kısa zamanda çözülmesini diliyorum. İş dünyası, enflasyon nedeniyle yaşadığı reel kayıpların yanında, bu tür gündemlerle de sıkıntılar yaşıyor.”

Konkordato ve ticari alacaklılar

Son dönemde konkordato ilan eden firmaların sayısında bir artış söz konusu olduğunu da hatırlatan Altuğ, konkordato sürecinde, borçlu firmaların ödeme yükümlülüklerinin geçici olarak dondurulması, onların iflastan kurtulmalarına ve yeniden yapılanmalarına olanak tanıyacağını savundu. “Ancak, bu durumda ticari alacaklılar, bu sürecin etkilerini doğrudan hissederler.” diyen Altuğ şöyle devam etti: “Ticari alacakların konkordato sürecinin dışında tutulması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması açısından, şu dönemde bir gerekliliktir. Örneğin İstanbul’da büyük bir firmanın konkordato ilan etmesi Anadolu’da 20 firmanın iflasına eden olur. Bu konuda alternatif olarak; belirli bir alt limit belirlenerek, küçük tedarikçilerin alacaklarının ödenmesi zorunlu hale getirilebilir. Böylece, ekonomik faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi sağlanırken, konkordatoya başvuran firmaların da yeniden yapılanma süreci zarar görmeden ilerleyebilir. Bu tür adımlar elbette önemlidir, ancak enflasyon ve vergi düzenlemelerinin daha etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için sahadaki işletmelerin ihtiyaçlarına öncelik verilmesi gerekiyor.”