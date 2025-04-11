Osmangazi Belediyesi, 1 yılda %61 tasarruf sağladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Osmangazi Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Başkanlığı’nda gerçekleşti. Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında 2024 yılı faaliyet raporu da oy birliğiyle ile kabul edildi. Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, göreve gelişlerinin birinci yılını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Aydın, “Yaklaşık 6 aydır, 4-5 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamak istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na üç defa gittim. Ancak bir gelişme olmuyor. Ebu İshak Mahallesi’nde binalara dokunsanız yıkılacak. Orada kentsel dönüşüme başlamak istiyoruz, ancak öyle bir planlar yapılmış ki her taraf kentsel park alanı olarak belirlenmiş. Binayı yıkıp yerine bina yaptığınızda yoğunlaşma artışından kaynaklı planın iptal olma riskiyle karşı karşıyasınız. Kentsel dönüşüm ve deprem bizim birinci önceliğimiz. Ancak davul bizde tokmak başkasında” ifadelerini kullandı.

Güneş enerji santrali kurmak istediklerini ancak bu konuda da engeller ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Başkan Aydın, “Göreve gelir gelmez, güneş enerji santrali kurmak için yer tespitlerini yaptık. İlgili uzmanları çağırdık, başvurularımızı yaptık. Geçtiğiminiz günlerde ret cevabı aldık. 13 nokta için başvuruda bulunduk; ancak hepsi için ret yazısı geldi. Güneşten bedava enerji üreterek vatanımıza, milletimize fayda sağlamak istiyoruz. Ancak sürekli ret cevabı alıyoruz. Bu teknik değil, siyasi bir ret. Biz, teknik olarak kabul edelim. Ancak herkes gerçeği biliyor. 7-8 aydır bu proje için uğraşıyoruz.” dedi.

“Doğrudan temin işleri açık ihaleye çevirdik”

Gazi Tarım A.Ş’de yürütülen ve yürütmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, “Gazi Tarım A.Ş’de yemek atıklarından gübre üretimi yapacağız. Ata tohumları yetiştireceğiz. Bu tohumları çiftçilerimize ve yurttaşlarımıza ulaştıracağız” dedi.

Göreve geldikten sonra israfı kestiklerini belirten Aydın, “2024 yılının ilk üç ayında tüm müdürlükler tarafından 108 milyon lira harcanmış. Göreve başlamamızın ardından geçen 9 aylık sürede ise biz 130 milyon lira harcamışız. Tasarruf oranı yüzde 61. Tasarruf genelgesini en güzel şekilde uygulamışız. Kültür İşleri Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 3 ayında 23 milyon 386 bin lira harcamış. Bizim dönemimizdeki 9 ayda ise 6 milyon 943 bin lira harcama yapılmış. Bu rakamlar personel giderlerinden arındırılmış rakamlar. Yapılan satın almayı kıyaslıyoruz. Toplamda bütün müdürlüklerin harcamalarında büyük bir düşüş olmuş. Doğrudan temin ve açık ihalelerde yüzde 61 oranında tasarruf yapmışız. Belki de Türkiye’nin en çok tasarruf sağlayan belediyesiyiz. Belediye iştiraki olan OSPERAŞ tarihinde ilk defa ihale bizim dönemimizde yapıldı. OSPERAŞ’ta çalışan personelin kıyafeti için ihale yaptık. Geçtiğimiz yıl 3 bin 500 liraya mal olan bir kıyafeti, yine aynı firmadan 2 bin 500 liraya aldık. Araç kiralama işinde de önemli bir tasarruf sağladık. Günlük 435 liradan araç kiralıyoruz. Bugün bu fiyata bisiklet daha zor kiralanır. Doğrudan temin ile yapılan işlerin bir çoğunu açık ihaleye çevirdik. Sadece 2025 yılı genelinde yaptığımız açık ihalelerde 11 milyon 546 bin lira belediyemize tasarruf sağladık” ifadelerini kullandı.