Osmangazi'de tarım, turizm ve kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye ilçede tarım, turizm ve kentsel dönüşüm alanlarında yürüttükleri projelerle ilgili bilgiler verdi. Yerel üreticiyi destekleyen tarım projelerinden tarihi bölgeleri kapsayan turizm yatırımlarına, kentsel dönüşümden sosyal altyapı projelerine kadar pek çok alanda ciddi adımlar atıldığını belirten Aydın, Osmangazi’yi her yönüyle dönüştürmek istediklerini vurguladı.

Tarımda üreticiyi kalkındırmak adına çok yönlü destekler sağladıklarını belirten Başkan Aydın, Bağlı Mahallesi’nde ahududu fidesi dikimiyle başlayan yeni tarım projesini tanıttı. Doku kültürü metoduyla üretilen, hastalıktan ari Willamette ve Tulameen cinsi ahududu fidanlarının, ilaçsız ve tamamen doğal yöntemlerle yetiştirileceğini söyleyen Aydın, bu fidelerin ilerleyen süreçte dağ köylerindeki çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade etti. “Tamamen organik yetiştiricilik yapmak istiyoruz. İlaçlama kesinlikle yapmayacağız, doğal gübre kullanacağız. İhracat odaklı hareket edeceğiz. Çiftçinin, köylünün para kazanması birinci hedefimiz” diyen Aydın, doğru üretim teknikleriyle pazarda rekabet gücünü artıracaklarını vurguladı. Projeye teknik, fiziki ve maddi destek sağlanacağını söyleyen Aydın, üretim sürecine ek olarak soğuk hava deposu da inşa ederek ürünlerin saklama ve pazara sunum süreçlerini de destekleyeceklerini belirtti.

‘Old City’ ile ilçe turizmine yeni bir soluk

Osmangazi’nin tarihi kimliğini öne çıkararak ilçeyi bir turizm destinasyonu haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Aydın, “Tarihi İpek Yolu Aksı” adını verdikleri büyük projenin detaylarını da paylaştı. Aydın, “500 bin metrekarelik Hisar bölgesi, Bursa’nın kalbidir. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nden başlayarak Kayhan Çarşısı, Açık Çarşı, Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı’yı içine alan bu aks; Ulucami, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Kavaklı Caddesi, Üftade Türbesi, Alaattin Camii, Filiboz Mescidi ve Arkeopark’a kadar uzanacak. Son nokta ise Romangal olarak bilinen Turgut Yılmazipek Fabrikası olacak” dedi. Tarihi ipek fabrikasının kültür, sanat ve etkinlik alanı olarak yeniden düzenleneceğini belirten Aydın, Hisarönü Meydanı ve Kavaklı Caddesi’ndeki Sur Restorasyonu Projesi kapsamında 6 binanın da yıkıldığını söyledi. Projenin Tarihi Kentler Birliği’nden ödül aldığını da hatırlattı.

Kanalboyu ve Çiftehavuzlar kentsel dönüşüme hazır

Kentsel dönüşüm alanında da ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Başkan Aydın, Kanalboyu ve Çiftehavuzlar bölgeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay aldıklarını açıkladı. Erkan Aydın, “Yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik alan Bakanlığa, 2 bin metrekarelik kısmı ise Osmangazi Belediyesi’ne ait. Kalan alanlarda mülkiyet ada bazında vatandaşlara ait. Proje büyük ölçüde hazır. Muhatap olacağımız malik sayısının azlığı süreci kolaylaştırıyor. Ticari alanlar birebir verilebiliyor. 286 daire üretilecek. Deprem gerçeğini de göz önünde bulundurarak artık projeye başlamak istiyoruz” diye konuştu.