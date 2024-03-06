Osmangazi’nin ana başlığı ‘Dirençli Şehirler’ olacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı ve 4. dönem AK Parti Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar, gelecek dönemde yapmayı planladığı projeleri düzenlediği lansmanla duyurdu. Toplantıya TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti MKYK üyesi Önder Matlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, meclis üyesi adayları ile partililer katıldı. ‘Dirençli şehirler’in yeni dönemde de en önemli konu başlığı olacağını vurgulayan Mustafa Dündar, bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 50 bini aşkın konuttan oluşan planlı bir kent inşa ettiklerini, 400 bin kişinin güvenli konutlara yerleşmesini sağladıklarını vurguladı. Yeni dönemde de yerinde ve güvenli yaşam ilkesiyle 11 ayrı lokasyon belirlediklerini belirten Dündar, “Vatandaş talepleri öncelikli dönüşümü hızlıca başlatıyoruz. Osmangazi Meydanı’nda da ikinci etaba başlıyoruz. Ulaşımda yeni yollar açarak trafiğe nefes aldıracağız. Afetlere kendimizi dirençli hale getirirken, muhtemel afete de hazırlık yapıyoruz. Yeni dönemde afet koordinasyon merkezini ilçemize kazandırıyoruz, ilçenin kent haritasını hazırlıyoruz. Yeni dönemde çevre şehircilik standartlarını yükselteceğiz” dedi.

Hisar’da tarihin izleri gün yüzüne çıkıyor

Mustafa Dündar, ilçenin Osmanlı’nın kuruluş izlerini taşıdığına dikkati çekerek, bu kimliği de koruyarak geleceğe aktarmak istediklerini anlattı. Dündar, “Bursa bir tarih şehridir. Bu tarihi kimliğimizi korumak ve geleceğe en iyi şekilde aktarmak için yeni dönemde de gayretle çalışacağız. Şanlı tarihimize bir anıt eser olarak kazandırdığımız Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Hanlar Bölgesi ve Hisar’da yaptığımız çalışmalar ile 567 restorasyonla Osmangazi Belediyesi olarak artık bu alanda gerçek bir markayız. Tabi her karışı derin bir tarihle yoğrulmuş ilçemizde bu alandaki çalışmalarımızı yeni dönemde de hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu alanda en önemli odak noktalarımızdan biri Hisar Bölgesi. Burada binlerce yıllık tarihin izini sürüyoruz. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılara ev sahipliği yapan Hisar Bölgesi’ni Arkeopark olarak bir açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Hisar-Üftade Kentsel Tasarım Projesi kapsamında bölgeyi seyir terasına dönüştürecek çalışmaları zaten başlatmıştık. Böylelikle bütüncül bir planlama ile hem Tarihi İpek Yolu aksını hem de 1326’nın Bursa’sını gün yüzüne çıkarıyoruz. Hisar Bölgesi’ni kentimizin yeni bir turizm rotası haline getirme hedefiyle bölgedeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına yeni dönemde de devam edeceğiz” dedi.

İpekçilik tarihine ışık tutulacak

Tarihi İpek Yolu Aksı içerinde çok büyük bir öneme sahip olan Bursa İpekçiliğini, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak noktasında çalışmalar yürüteceklerini anlatan Mustafa Dündar, 19. yüzyılda inşa edilen ve bir dönem Fransız Konsolosluğu olarak da kullanılan, ipek üretiminin yapıldığı tarihi Romangal Fabrikası’nı özgün kimliğine kavuşturacaklarını vurguladı. Dündar, “Fabrikanın restorasyonu ile alanın; Butik İpek Üretim Merkezi-Eğitim, Seminer ve Sergi Salonları-Müze, Restoran+Kafe-Ulusal ve Uluslararası Etkinlik Alanı, olarak kullanılması mümkün olabilecek. Bu çalışma hem ipekçilik tarihine ışık tutacak hem de ziyaretçileri için unutulmayacak bir deneyim yaşatacaktır” diye konuştu.

Kayhan’a antika pazarı

Yeni dönem için Bursa’nın en eski çarşılarından biri olan Kayhan için de önemli bir proje hazırladıklarını kaydeden Dündar, “Biliyorsunuz Kayhan Bölgesi, içinde yer alan Gökdere Medresesi, Ördekli Kültür Merkezi, Şadırvanlı Han, Irgandı Köprülü Çarşısı, Gurabahane-i Laklakhan ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile tam bir hazine. Bu bölgeyi Kültür Aksı Yayalaştırma Projesi’yle kent turizmine kazandırıyoruz. Ve bu bölgede konumlandıracağımız Antika Pazarı ile eski eşya meraklıları, nostalji tutkunları ve koleksiyoncuları Kayhan’da buluşturacağız. Yine Cumhuriyet Dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonla özgün kimliğine kavuşması çalışmalarımıza yeni dönemde de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni GES’lerle temiz enerji

Sağlıklı bir kent için yeşil alanlar kadar iklim değişikliğiyle mücadele de hayati önem taşıyor diyen Başkan Dündar, “Bu noktada Sıfır Atık Projesiyle atıkların dönüşümü noktasında önemli bir mesafe kat ettik. Doğayı koruyup, ekonomiye değer üreten geri dönüşüm çalışmalarımızı yeni dönemde de kesintisiz sürdüreceğiz. Yine bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı çok önemli. Biz de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Veysel Karani Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin çatısına kurduğumuz Güneş Enerji santralleri ile geçen yıl enerji ihtiyacımızın yüzde 25’ini güneşten sağladık. Yeni dönemde farklı tesislerimizin üzerine kuracağımız yeni güneş santralleri ile bu rakamı ikiye katlamayı planlıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı

Sosyal belediyeciliği, sosyal yardımların ötesinde toplumun her kesimine el uzatan, ailenin, kadınların ve gençlerin tüm ihtiyaçlarının gözetildiği bir bilinçle ele aldıklarının altını çizen Dündar, bu alanda da pek çok projeyi hayata geçireceklerini anlattı. Dündar, şunları söyledi: “Güçlü aile, güçlü toplum ilkesiyle hayata geçirdiğimiz Aile Rehberlik Merkezlerinin sayısını artıracağız, OSMEK kurslarımızın da kapsamını genişleteceğiz. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz Engelsiz İş Atölyesi projemizle özel gereksinimli bireylerin de üretim zincirinin bir halkası olmasını sağlayacağız. Yılda yaklaşık 3,5 milyon ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırdığımız Somuncu Baba Gönül Fırını ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve çorba servisi yaptığımız Aşevi ile yeni dönemde de gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Buradan yeni destek paketlerimizin de müjdesini vermiş olayım. Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yeni dönemde, Kadınlarımıza Mutfak, Emeklilerimize Pazar ve Öğrencilerimize Ulaşım desteklerini başlatıyoruz. Bu konuda talepleri, belediyemizin internet sitesinden almaya başlıyoruz.” Dündar, kültürel ve sanatsal etkinliklerle de vatandaşları buluşturacak organizasyonlara imza atacaklarını dile getirdi.