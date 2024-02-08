Osmangazi’nin önceliği ‘tarihi doku’ olacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayları tanıtımında 4. dönem için aday gösterilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, seçim çalışmalarına başladı. Bursa Mövenpick Otel’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Dündar, hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi verdi. Bursa’nın tarihi dokusunun ayağa kaldırılmasında Osmangazi Belediyesi’nin öncü rolü olduğunu belirten Mustafa Dündar, bu alanda projelendirilecek çalışmaların önümüzdeki dönemde de öncelikleri arasında yer alacağını söyledi. Turistler için önemli bir buluşma noktası olan Panaroma 1326 Bursa Fetih Müzesi’nden başlayacak bir Tarihi İpekyolu aksı oluşturacaklarını anlatan Dündar, Bursa’nın ilk yerleşim yerlerinden olan Hisar bölgesinde devam eden projelerin de bu bölgeyi yeni bir çekim merkezi haline getireceğini aktardı.

Mustafa Dündar, Sümbüllübahçe Konağı, Oruç bey caddesi ve arkeolojik kazı parkı gibi projelerin birbirini tamamlayan nitelikte olduğunu vurguladı. Vizyon projeleri olan ve iki etap halinde yapılacak olan Osmangazi Meydanı’nda da ilk etabın tamamlandığını ifade eden Mustafa Dündar, projenin 40 bin metrekarelik alanda 2 bin araçlık otoparkı ve sosyal yaşamı destekleyecek üniteleriyle şehir merkezine nefes aldıracak bir proje olduğunu dile getirdi.

Belediye olarak sağlıktan, spora eğitimden kültüre pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Dündar, kentsel dönüşüm kapsamında da 8 etabın tamamlandığını, kendin eski yerleşim yerlerinden Çekirge semtinde de dönüşümlerin devam ettiğini anlattı. Dündar, kentsel dönüşümün hızlanması için vatandaşlara da çağrıda bulundu. Demirtaş nüfusunun artışına dikkat çeken Dündar, Yunuseli'nde 45 bin oturma izni verdiklerini ve Panayır bölgesinin de cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti. Türkiye’nin pandemi ve deprem gibi büyük felaketlerle mücadele ettiğini ve bu süreçlerde belediyelerin etkin bir şekilde görev aldığını hatırlatan Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi’nin de 440 çalışanıyla deprem bölgesinde görev aldığını, 100 prefabrik ev kurduklarını aktardı.