Dönmez “Termik santrallerden 10 yıl daha vazgeçemeyiz”

Ali Baş/Eskişehir

AK Parti Eskişehir Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi ve KEİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda AK Parti Grubu adına söz alarak, “Enerji ve Maden Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı.

Dönmez, düzenlemenin teknik bir yasal değişiklik olmanın ötesinde, Türkiye’nin enerji geleceğine dair güçlü bir irade beyanı niteliği taşıdığını belirterek, “Bugün attığımız her adım, yarın çocuklarımızın daha güçlü, daha temiz, daha bağımsız bir Türkiye’de yaşaması içindir” dedi.

Gerçek kalkınma, üretimle mümkündür

Türkiye’nin artan enerji ihtiyacına ve enerji arz güvenliğine dikkat çeken Dönmez, yer altı ve yer üstü kaynakların sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Enerji ve maden sektöründeki gelişmelerin esnaftan çiftçiye, sanayiciden vatandaşa kadar tüm kesimlere doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Çevreci olmak yetmez, kesintisiz de olmalı

Baz yük üretiminin sistemin kararlılığı açısından vazgeçilmez olduğunun altını çizen Dönmez, yerli kömürle çalışan termik santrallerin hem döviz çıkışını azalttığını hem de enerji arz güvenliğini güçlendirdiğini söyledi. Bu santrallerin tam kapasiteyle en az 10 yıl daha çalışabilmesi için kömür üretiminin sürdürüleceğini belirtti.

Zeytin de bizim, kömür de bizim

Muğla’daki düzenlemelere de değinen Dönmez, değişikliğin sadece sınırlı ve geçici bir alanı kapsadığını kaydetti. Etki alanındaki 82 bin zeytin ağacının kesilmeyeceğini, bilimsel ve tarımsal esaslara göre uygun zamanda taşınacağını açıkladı. Taşınamayan ağaçların yerine yeni zeytinlik sahalarının kurulacağını, işletmelerden iki kat rehabilitasyon bedeli alınacağını söyledi. “Zeytin de bizim, kömür de bizim” pankartıyla destek veren işçiler ve bölge halkının karara sahip çıktığını vurguladı.

Yatırımcı dostu ve çevreci bir model geliyor

Madencilikte insan ve çevre hassasiyeti arttırılarak rehabilitasyon süreçleri yeniden düzenlendiğini belirten Dönmez ÇED, orman izni, imar ve vasıf değişikliği gibi süreçlerin eş zamanlı yürütülebileceğini aktardı. Dönmez, RES ve GES projeleri için izin süreçlerinin sadeleştirileceğini belirtti. Ayrıca orman izin bedeli indirimlerinin 2030’a kadar uzatılacağını ifade etti.

Enerji yönetimi artık dijitalleşme ve stratejiyle yapılmalı

Enerji yönetiminin yalnızca üretim değil, aynı zamanda verimlilik, dijitalleşme ve akıllı stratejiyle mümkün olduğunu vurgulayan Dönmez, “Ekonomiler artık kaynak zenginliğinden çok, bu kaynakları nasıl yönettikleriyle güç kazanıyor” dedi. Yeni düzenlemenin yatırımcılara belirsizlikleri azaltacağını, kamu denetimini ve çevre hassasiyetini artıracağını belirtti.

Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerliyoruz

Konuşmasının sonunda “Güçlü Türkiye yolunda üretmeye, çalışmaya ve kaynaklarımızı akıl ve bilimle yönetmeye devam edeceğiz” diyen Dönmez, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna, ortak akıl ve millet iradesiyle ulaşacağını ifade etti.