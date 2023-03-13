Osmaniye OSB müteşebbis heyet güven tazeledi

OSMANİYE - Genel kurula OSB Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah İlbeyli, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Güdül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcileri Cafer Takırtaş ve Mustafa Şuaib, sanayiciler ve iş insanları katıldı. Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda Osmaniye Valisi Dr.Erdinç Yılmaz başkanlığında, Şerif Tosyalı, Mustafa Baştuğ, Abdullah İlbeyli, Nejan Hatko, Tamer Bilici, Mustafa Güdül, Onur Doğukan Höbek, Ali Özyurt, Volkan Demirel’den oluşan müteşebbis heyetin yeni dönemde de göreve devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

700 hektar alanda 130 tesis üretim yapıyor

700 hektar alan üzerine kurulu Osmaniye OSB’de 110 sanayici, toplam 130 tesis var. Bölge; Tosyalı Toyo, Tosyalı Harsco, ArcelorMittal RZK, Crown Bevcan gibi uluslararası sanayi şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 12 bin 500 kişinin istihdam edildiği bölgede, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren 7 şirket bulunuyor. Türkiye demir çelik üretiminin yüzde 15’i Osmaniye OSB’de yapılıyor.

Osmaniye OSB üyesi şirketlerin gerçekleştirdiği toplam ihracat 1 milyar dolara yaklaşıyor. Osmaniye OSB’de yaklaşık 9 milyon dolar yatırım ile hayata geçirilen toplam 7.5 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES), 1 yılda kendini amorti ederken ürettiği temiz enerji ile OSB’nin elektrik ihtiyacının bir kısmını da karşılıyor. GES projesinde önümüzdeki dönemde dört sahanın birleştirilmesi ve panellerin yenilenmesiyle verimliliğin daha da artırılması planlanıyor. Osmaniye OSB, Türkiye’de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 4 milyon TL yatırımla muz serası projesine de ev sahipliği yapıyor. Bölge ayrıca; AB projesi olan İş Geliştirme Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi, liman bağlantı yolu ve uygulamaya geçirilmesi planlanan demiryolu projesi ve tarım alanları ile Türkiye’de yeni nesil bir sanayi anlayışını temsil ediyor.