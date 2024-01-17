Oylum, 2023 yılını 475 milyon TL’lik ciro ile kapattı

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Oylum 1969 yılından beri atıştırmalık sektöründe faaliyet gösteriyor. Kayseri OSB’de 15 bin 500 metrekarelik tesisinde bisküvi, kremalı bisküvi, gofret, kaplamalı gofret, marshmellovlu bisküvi ve sürülebilir fındık kreması üretiyor. Tam otomatik üretim hatlarında yıllık 18 bin ton üretim gerçekleştiren Oylum, yurtiçinde birçok ulusal zincirde ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. İhracat kısmında ise özellikle Orta Doğu, Amerika ve Avrupa pazarında iş birliklerini daha da geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Son yıllarda ihracat rakamlarını düzenli olarak artıran Oylum, 2022 yılında İstanbul’da ihracat ofisi açtı. Marka, önümüzdeki yıllarda ihracatın toplam satışlar içindeki oranının yüzde 50’yi geçmesini hedefliyor. Oylum CEO’su Yener Büyüknalbant, 2023 yılını yaklaşık 475 milyon TL ciro ile kapattıklarını belirterek, “Bu cironun yaklaşık 6 milyon dolarlık kısmı ihracat satışlarından geliyor” dedi.

Firmanın 2024 programı hakkında da bilgiler veren Büyüknalbant, Kayseri Serbest Bölge’de devam eden fabrika yatırımlarının tamamlanarak üretime geçilmesine yönelik hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti. Ayrıca yakın zamanda yeni bisküvi üretim hattını devreye aldıklarını, paketleme makinesi yatırımı ve yeni üretim hatlarının devreye alınmasıyla beraber büyüyen tesisimizin çatısına ilave GES yatırımını da tamamladıklarını söyledi. 2023 yılının Şubat ayında ise çikolata kaplama hattı aldıklarını belirtti. Büyüknalbant, “Çikolata kaplama hattımız ile birlikte çikolata kaplı gofrette üretim kapasitesini artırdık ve yüksek katma değerli ürünlerin toplam hasılat içerisinde payının artırılmasını da hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“İhtiyacımız olan tüm elektrik enerjisini kendimiz üreteceğiz”

Yeni ürün geliştirme sürecinde Ar-Ge faaliyetlerini devam ettiren Oylum, ayrıca kullandığı hammaddelerde alternatif ve organik ürünlerin kullanımı için çalışıyor. Bünyesindeki 10’u geçkin mühendis ve teknisyen kadrosu ile laboratuvar ortamında deneme faaliyetlerini yürütüyor. Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarda yenilenebilir enerji yatırımlarını da önemsediklerini kaydeden Yener Büyüknalbant, “Yenilenebilir enerji yatırımlarını 2017 yılından bu yana önemsiyoruz. En son 2022 yılında tamamlanan yatırım ile güneş enerjisi santrali gücünü 1.059 kWp’e çıkardık. Bu sayede üretimde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin yarısını kendimiz üretir hale geldik. Bu alanda yeni yatırım imkânlarını kovalamaya devam ediyoruz. 2025 yılı itibariyle ihtiyacımız olan tüm elektrik enerjisini kendimiz üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.