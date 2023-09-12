Özel EOSB Meslek Lisesi ilk ihracatını Romanya’ya yaptı

ESKİŞEHİR

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen plastik beştemse tablaları, Romanya'da düzenlenen 8. Kültürlerarası Kara Ulus Kurultayı'nda kullanıldı. Ayrıca, bir örnek tabla, programın düzenleyicisi olan Tatar Demokratik Derneği Başkanı Naim Belgin'e hediye edildi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Romanya’da düzenlenen 8. Kültürlerarası Kara Ulus Kurultayı'nda, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen beştemse tablalarının kullanılmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Küpeli, okul olarak böylece ilk ihracatlarını da gerçekleştirdiklerini aktararak üretmeye, Eskişehir ve ülke sanayisine katkı sağlamaya devam edeceklerini iletti.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç ise okulun kısa sürede elde ettiği başarılarla Türkiye’ye rol model olduğunu söyledi. Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Saraç, önümüzdeki günlerde ürün çeşidini genişleterek üretimin ve satışların artırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Bülent Seğmen de okul olarak ilk ihracatlarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Köçürme oyun grubu içinde yer alan bu oyun tablası ve boncuklarının yurt dışına satışını yaparak, okulumuzun ilk ihracatını gerçekleştirmenin sevinci, gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.