Özgümüş Döküm, Tarsus OSB’de kurduğu yeni tesise taşınacak

Eray ŞEN



ADANA - Özgümüş Döküm Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özgümüş, Tarsus’ta 10 dönümü kapalı, 30 dönümde kurdukları tesise şu ana kadar 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını, tamamlandığında yatırım tutarının 150 milyon lirayı bulacağını söyledi.

Şirketin geçmişten bugüne gelişimini anlatan Özgümüş, “Döküm işi baba mesleğimiz. Daha önce 1983 senesine kadar Havuzlubahçe Mahallesi’nde, Saydam Caddesi’nde babamın atölyesi vardı. Şu anda kullandığımız fabrika ise 1983 senesinde iflas etmiş bir döküm fabrikasıydı. Ortak bulduk, burayı satın aldık ve Özgümüş Döküm Sanayi A.Ş. kuruldu” dedi. İl dönem içme suyu borularının ekleme parçalarını ürettiklerini, 1995-1996 yıllarında bu üretimi bıraktıklarını anlatan Özgümüş, şöyle devam etti: “Daha sonra devam eden süreçte iki tane ana üretim bandımız var; bir tanesinde elektrik motorlarının gövde ve kapaklarını yapıyoruz, hem iç pazara veriyoruz, hem Almanya’ya ihraç ediyoruz. Diğer bandımızda ise forklift ve yükleyici gibi iş makineleri için denge ağırlıklarını üretiyoruz. Bunlar 700 kilodan 7 tona kadar tek parça üretim olarak gerçekleşiyor. Bu ürünleri Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Üretimimizin yüzde 80’i denge ağırlıkları, yüzde 20’si elektrik motor gövdelerinden oluşuyor.”

“Yeni tesiste üretim hedefimiz 20 bin ton/yıl”

Geçtiğimiz yıl yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Özgümüş, “2022 yılında 10 bin ton/yıl döküm yaptık. Bu yıl Tarsus’ta yeni açılan OSB’de kurduğumuz fabrikayı bitirmek üzereyiz. Oraya geçtiğimizde hedefimiz ilk aşamada 20 bin ton. Buradaki üretimi kademeli olarak tamamen oraya taşıyacağız. Son birkaç yılda aldığımız çok yeni makineler, ocaklar var, ayrıca yeni yeri çalıştırmak için yeni makineler, ocaklar da aldık. Buradaki yeni makineleri götürüp, eskileri elden çıkaracağız” diye konuştu.

Tarsus Çamtepe OSB’de aldıkları 30 dönümlük arazinin 10 dönümünü kapalı hale getirdiklerini aktaran Özgümüş, “Yakında 5 bin metrekareyi daha kapatacağız ve kapalı alan 15 bin metrekareye çıkacak. Ocak ve makinelerin montajı devam ediyor. Birkaç ay içerisinde üretime başlayacağız. Toplam yatırım tutarı şu ana kadar 100 milyon lira civarında oldu. Bittiği zaman 150 milyon lira civarında bir yatırım yapmış olacağız” dedi.

“Avrupa için ‘tek parça 12 tonluk ağırlık’ üreteceğiz”

Yaklaşık 220 kişi istihdam ettiklerini, yeni tesiste teknolojiye öncelik veren bir yapı kurduklarını vurgulayan Özgümüş, şunları kaydetti: “Ürün çeşitliliği olarak iki konuda uzmanlaştık ve bu alanda devam etmeyi düşünüyoruz. Türkiye’de bizim yaptığımız işi bu kadar büyük kapasitede yapan firma yok. Üretimimiz doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 80 ihracata gidiyor. Avrupa’da tek parça 12 tonluk ağırlık isteyen müşterilerimiz var ve yeni tesiste bu talepler için de yer ayırdık.”