Pamuk ve tekstil sektörü İzmir’de buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

İyi pamuk üretimi ile ilgili sektörün farklı bileşenlerinin bir araya geleceği Sürdürülebilir Pamuk Tedarik Zinciri Buluşması, 30 Ocak tarihinde İzmir İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleşecek.

İlki 2022 Mayıs ayında düzenlenen Sürdürülebilir Pamuk Tedarik Zinciri Buluşması’nın ikincisinde, pamuk üreticisinden, tekstil sanayicisine kadar bu alanda pek çok sektör paydaşı, tüm dünyada “Better Cotton” denilen ve bir standardı ifade eden “İyi Pamuk” konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. 30 Ocak saat 13 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik kapsamında tarla ve tedarik zinciri ile ilgili iki ayrı panel düzenlenecek.

“İyi Pamuk İyi Gelecek” sloganıyla düzenledikleri buluşma ile ilgili bilgi veren IPUD Başkanı Fuat Tanman, “Sürdürülebilirlik sadece günümüzün değil geleceğimizin teminatı. İyi Pamuk Uygulamaları Derneği olarak, 10 yıldır pamuk üretiminde ilgili tüm taraflar için ortak fayda yaratma amacıyla çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteği ve IPUD ortaklığıyla ‘Türkiye’de Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirlerinin Desteklenmesi Projesi’ kapsamında düzenlenen buluşmamıza sektörel katılım ve destek çok önemli. Çiftçisinden çırçır işletmecisine, tekstil sanayicisinden akademisyenine kadar tüm paydaşlarımızı bu buluşmaya bekliyoruz. Ücretsiz etkinliğimize web sitemizden kayıt yaptırılabilir” dedi.