Perihan İnci’ye Japonya’dan devlet nişanı

İZMİR / EKONOMİ

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci’ye Japonya devleti tarafından “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti” ile taltif edildi. Nişan, Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara’nin ev sahipliğinde düzenlenen tören ile İnci’ye takdim edildi.

Japonya'nın, uluslararası ilişkileri güçlendiren, Japon kültürünü tanıtan, ekonomik refahı artıran ve çevrenin korunmasına katkı sağlayan yabancı uyruklu kişilere verdiği en yüksek devlet nişanlarından biri olan Yükselen Güneş Nişanı, Perihan İnci’nin iş dünyasına sunduğu katkılar ile iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik çalışmalarının bir göstergesi olarak layık görüldü.

İş insanı olarak bu zamana kadar liderlik ettiği görevler neticesinde Japonya Devlet Nişanı ile onurlandırılmaktan gurur duyduğunu belirten İnci “2014 yılından bu yana, önce lojistik ve sonra akü üretimi olmak üzere farklı sektörlerde değerli Japon ortaklarımızla başarılı iş birlikleri yürütüyoruz. Ortak kültürel bakış açılarımız ve ortak değerlere olan karşılıklı bağlılığımız, birlikte uyum içinde çalışmamıza ve uzun vadeli başarıya ulaşmamıza olanak sağladı. Taşıyacağım bu gururlu nişanla birlikte, Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğim" dedi.