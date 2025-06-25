Pınar Enstitüsü, Bilimsel Makale Ödülleri sahiplerini buldu

EKONOMİ / İZMİR

Sürdürülebilir tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında halkı bilinçlendirmek ve toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Pınar Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği Bilimsel Makale Ödülleri sahiplerini buldu. Yeditepe Üniversitesi’den Özge Taştan birinci, Akdeniz Üniversitesi’nden Ali Can Alp ikinci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’den Fatih Kar ise üçüncü oldu.

Gıda, sağlık, beslenme ve tarım alanlarını kapsayan ve 2020 – 2023 yılları arasında hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleler arasından; bilime katkı, toplumsal yarar ve uygulanabilirlik gibi kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeyle ödül kazanan akademisyenler Özge Taştan, Ali Can Alp ve Fatih Kar ödüllerini Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr.Mehmet Aktaş ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Bülent Gülçubuk’un elinden aldı.

Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve kaliteli yaşam farkındalığı yaratmak amacıyla bilimsel projelere destek verdiklerini belirten Pınar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Toplumun sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmaları ve eğitimleri desteklemek misyonumuz çerçevesinde, bireylere bilinç ve farkındalık kazandıracak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Son olarak, sürdürülebilirlik teması altında düzenlediğimiz yarışmada gıda, sağlık, beslenme ve tarım alanlarını kapsayan, hakemli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleleri dikkate aldık. Değerlendirmeler bilimsel ve toplumsal yarar ile uygulanabilirlik gibi kriterler doğrultusunda yapıldı. Kazanan tüm akamisyenleri tebrik ediyor, bilime ve topluma sağladıkları katkılardan ötürü kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.