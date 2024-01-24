Pınar Su ve İçecek’ten yüzde 64’lük büyüme

EKONOMİ /İZMİR

Su ve içecek pazarı oyuncularından Pınar, 2023 yılının ilk 9 ayında ciroda yüzde 64 büyüme sağladı.

Türkiye’yi 1984 yılında ilk kez ambalajlı su ile buluşturan Pınar Su ve İçecek, geliştirdiği ürünlerle yurtiçinin yanı sıra uluslararası pazarlarda da büyük ilgi görüyor. Ulusal düzeyde satış yapan global menşeili firmalar arasında yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak öne çıkan Pınar Su ve İçecek, sürdürülebilir büyümesini devam ettirerek 2023 yılını da birçok alanda gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımlarla kapattı. Üretimden paketlemeye sürdürülebilirliğe odaklandıklarının altını çizen Pınar Su ve İçecek Genel Müdürü Koral Kalpaklıoğlu; tüketicilerle buluşturdukları yeni ürünler, özellikle fonksiyonel içecek gamında yaptıkları yenilikler ve ambalaj değişiklikleriyle geçen yılın ilk 9 ayında bir önceki yıla göre ciroda yüzde 64 oranında büyüme sağladıklarını belirtti.

“İhracatımızı yüzde 32 artırdık”

Türkiye’nin ikinci 100 yılı için kararlı adımlarla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Koral Kalpaklıoğlu, Pınar Su ve İçecek’in 2023 yılına ait rakamsal verilerini paylaştı: “2023’ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ciromuzu yüzde 64 oranında arttırarak 729 milyon TL'ye ulaştırdık. Faaliyet karımız da yüzde 5 iyileşmeyle 57 milyon TL oldu. Ayrıca sürdürülebilirlik alanında da sektörümüze örnek olacak birçok yeniliğe imza attık. Şişelerimizi ve ambalajlarımızı yeniledik, ürün gamımızı genişlettik. Maliyet iyileşmeleriyle finansal olarak da iyileşmeler sağladık. İhracat satış gelirimizi ise geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazlı yüzde 32 oranında arttırarak 5.7 milyon dolara ulaştırdık. Ayrıca 9 aylık bu dönemde farklı alanlarda 16.5 milyon TL'lik yatırım yaptık. Yeni yılda da büyüme odaklı yatırımlarımıza ve sürdürülebilirlik çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.”