Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı EGEKAF’24 Denizli’de

DENİZLİ

2019 yılından beri Türkiye’nin 11 bölgesinde düzenlenen kariyer fuarlarından biri olan bu fuar; E-insan dijital hizmet yaklaşımının bir parçası olarak “Yetenek Her Yerde” kariyer etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 14 paydaş üniversitenin katılımıyla düzenlenecek. İki gün sürecek olan fuar, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren 15 üniversitenin on binlerce öğrencisini iş dünyası ile bir araya getirecek. Ana sponsorları Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi olan fuara katılan öğrenci ve mezunlar; firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş/staj fırsatları, kariyer imkânları gibi konularda ilk ağızdan bilgi alabilme şansı yakalayacak. Fuara katılım gösteren firma, kurum/kuruluşlar ise; kendilerini tanıtma imkânı bulurken, aynı zamanda kendi iş alanları ve pozisyonlarına uygun öğrenci ve mezunları tanıyıp başvuru toplayarak nitelikli insan kaynağına doğrudan ulaşabilecek.

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda öğrenci ve mezunlar, çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, mülakatlara, mülakat simülasyonlarına, tanıtım oturumlarına, söyleşilere, öz geçmiş değerlendirme oturumlarına, kariyer sohbetlerine ve atölye çalışmalarına katılabilme imkânı bulacak. EGEKAF24 kapsamında bilişim yarışması, satranç yarışması, münazara yarışması, gastronomi yarışması, anatomi bilgi yarışması, espor yarışması gibi öğrenci ve mezunların mesleki bilgi ve becerilerini sergileyebilecekleri yarışmalar düzenlenecek.

Yetenek kapısına üye olmak gerekiyor

Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı olan ve on binlerce genci iş dünyası ile bir araya getirmeyi hedefleyen ve ana temaları sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çevre olarak belirlenen EGEKAF’24’e katılabilmek için öğrenci, mezun ve firmaların Yetenek Kapısı’na üye olmaları ve ardından bölgesel kariyer fuarları içerisinden Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2024’e kayıt yaptırmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin üniversitelerin ve iş dünyasının hizmetine sunduğu “Yetenek Her Yerde” kapsamındaki bir internet platformu olan Yetenek Kapısı, öğrenci ve mezunların niteliklerine uygun istihdam edilmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Gençler ve işverenlerin zamandan ve mekândan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilmelerini sağlayan “Yetenek Kapısı” dijital etkileşim platformu ile hem öğrenci ve mezunlara hem de işverenlere çeşitli fırsatlar sunuluyor. Öğrenciler ve mezunlar, Yetenek Kapısı’nda oluşturdukları profil aracılığıyla kariyer ağına ilk adımı atarak birçok farklı sektörde doğru işverenle buluşma olanağı buluyor. Aynı zamanda profilleri üzerinden kariyer danışmanlığı, fuarlar, etkinlikler ve eğitimler gibi birçok içeriğe ulaşabiliyor. İşverenler ise Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, “Yetenek Kapısı” üzerinden aradıkları niteliklerde insan kaynağını kolaylıkla keşfedebiliyor.