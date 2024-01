Pirelli Scorpion All Terrain Plus için çöl testi tamamlandı

EKONOMİ / KOCAELİ

Pirelli ile Stuttgart merkezli otomobil üreticisi arasındaki bağlar, 911’in 1982 yılında Pirelli markalı lastiklere sahip ilk Porsche modeli olmasından bu yana tarihi iş birlikleriyle devam ediyor. Pirelli Scorpıon All Terraın Plus ile Bavyera’dan Dakar’a asfalt, kum, toprak ve taşlar üzerinde 7 bin kilometreden uzun parkurda hiç lastik değiştirmedi. Porsche 911 Dakar, bu model için Pirelli Scorpion All Terrain Plus homologasyonlu lastiklerle bu zorlu testin üstesinden geldi. Sahibinin kullandığı otomobil, Almanya’da Münih’in güneydoğusundaki Raubling’de (Rosenheim) bulunan Porsche Zentrum Inntal’den yola çıkıp Senegal’in başkenti Dakar’a ulaşmak için 12 etaptan oluşan Africa Eco Race rallisinin rotasını takip etti. Africa Eco Race rallisi Fas’ta Nador’dan başlayıp Moritanya ve Senegal’i geçerek Dakar’daki ünlü Pembe Göl’de tamamlanıyor. Yol kullanımı için homologasyonlu olmalarına rağmen her koşulda olağanüstü performans sergileyen Pirelli Scorpion All Terrain Plus lastikler, rallide yarışan otomobillerin yanında parkuru tamamlayarak otomobili güvenle bitiş çizgisine getirmeyi başardı.

Scorpion All Terrain Plus lastiklerle farklı koşullarla mücadele edildi

Pirelli Scorpion All Terrain Plus lastiklerle 18 günde 7 bin kilometre yol alınırken çölde yaklaşık bin kilometre kayalık toprak zemin de dahil olmak üzere çok farklı koşullarla mücadele edildi. 911 Dakar’ın profesyonel bir pilot değil amatör bir sürücü olan sahibi önce Avrupa’da otoyollarda, daha sonra yarı asfalt yollarda, toprak, kum ve çok engebeli kayalık zeminlerde ilerledi. Alp dağlarının kış soğuklarından 12 saat içinde 30 dereceye varan değişimlerin yaşandığı tipik çöl iklimine geçildi. Yolculuğun başlangıç noktası olan Porsche Zentrum tarafından şu açıklama yapıldı: “Bu benzersiz macera, bu lastikler olmasaydı kesinlikle çok daha karmaşık olabilirdi. Çok farklı koşullarda bile hep olağanüstü performans sergilediler.”

Porsche 911 Dakar’ın orijinal ekipmanı olarak tasarlanan Pirelli Scorpion All Terrain Plus, bir 911’in tipik yüksek performansını desteklemek, ayrıca en zorlu arazi koşullarıyla başa çıkabilmesini sağlamak amacıyla hassasiyetle geliştirildi. Pirelli, kendine özel bir hamur karışımı ve ürünün zeminle temasını optimize edip yapısını güçlendiren bir tasarım sayesinde bu özellikleri tek bir lastikte bir araya getirdi.

Porsche, F.A.T. Ice Race yarışına çivili Stella Bianca lastiklerle katıldı

Bir başka efsane Porsche modeli Pirelli lastiklerle bu sefer buz üzerinde zorlu koşulların üstesinden geldi. Porsche 550 Spyder, Pirelli’nin resmi partneri olduğu F.A.T. Ice Race 2024 yarışına bu etkinlik için özelleştirilen çivili Stella Bianca lastiklerle katıldı. Pirelli’nin en eski sırt desenlerinden biri olan Stella Bianca, ayrıca Alman markasının ilk ortadan motorlu yarış otomobili Porsche 550 Spyder ve Stuttgart’ta üretilen ilk üretim modeli Porsche 356 Pre-A için sırasıyla 5.00/5.25-16 ebatlı olarak sunuluyor.

Pirelli Collezione ailesinin klasik otomobillere özgü lastiği Şubat ayından itibaren pazara sunulacak. Lastik orijinaliyle aynı görünüme sahip olmasına karşın ıslak zeminde bile verimlilik ve güvenlik sağlayan modern teknolojiler içeriyor. Çapraz katlı, Pirelli Vakfı arşivinde korunan tarihi belgelerin yardımıyla yeniden tasarlanan sırt deseni, o yıllardaki ürünlerde yer alan kalkanlı Pirelli logosu gibi çeşitli unsurlar geçmişe göndermede bulunuyor. Yanaktaki harfler bile o dönemi hatırlatırken “Corsa” kelimesi lastiğin sportif versiyon olduğunu gösteriyor.