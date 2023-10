Rus iş dünyası Antalya ile ticaret köprüsü kurmak istiyor

FİKRİ CİNOKUR - ANTALYA

Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin, Moskova-Güney İdari Yönetimi Başkan Yardımcısı Aleksey Yeroşin ve Moskova Ticaret Odası Başkanı Vladimir Platonov, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Anastasia Sibileva, Rusya’nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, beraberindeki heyet Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarette Moskova ile Antalya arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

Konuk Rus heyeti daha sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı ve yönetim kurulu ile Antalya iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın Türk turizminin ve tarımının başkenti olduğunu, 500’den fazla antik kentiyle tarih ve kültürü de barındırdığını söyledi. Böcek, şunları kaydetti.

‘’Rusya ile ticaret, sosyal, kültür ve sanat anlamında işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyarız. Birlikte güzel işler, yatırımlar yapabiliriz. Antalya’ya yılbaşından bu yana 13 milyon 814 bin yabancı turist geldi. 2 milyon 894 bin ile Rusya birinci sırada yer alıyor. Yılsonunda 15 milyon turisti geçeceğiz. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapabiliriz.. Sürdürülebilir turizm, enerji işbirliği, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve daha birçok alanda ilişkileri güçlendirebiliriz.”

Geçici ikamet eden ve yerleşik Rus vatandaşların Antalya’da barış ve güven içerisinde yaşadığına dikkat çeken Böcek, ‘’Karşılıklı ziyaretler ve dünyadaki birtakım siyasi gelişmeler iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırdı. İki ülke birçok alanda birlikte hareket eden önemli bir ticari ortak haline geldi’’ dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Moskova Güney İdari Bölge Yönetimi arasında işbirliği protokolü imzalandığını anımsatan Muhittin Böcek, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Birlikte atacağımız adımlar ve projeler ile ülkelerimiz arasındaki başta ticaret hacminin büyüyeceğine ve kültürel faaliyetlerin daha da gelişeceğine inancım sonsuzdur. Sürdürülebilir turizm, enerji işbirliği, ulaşım, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve daha birçok alanda ilişkileri güçlendirebiliriz. Ortaya çıkacak işbirlikleri sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin genel çıkarlarına hizmet edecektir.’’

ANSİAD üyelerinin istihdam kapasitesi 58 bin 902

ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da ANSİAD üyelerinin sektörlerinin lideri durumunda olduğunu söyledi. Akıncı, üyelerinin 2022 yılı itibari ile 2 milyar 466 milyon 025 bin 586 dolar toplam ihracat, 501 milyar 714 milyon 256 bin 073 TL toplam ciro sağladıklarını ve 58 bin 902 istihdam kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Antalya ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaret hacmi konusunda da bilgi veren Akın Akıncı, şunları kaydetti.

‘’Antalya 2022’de toplam 2,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bunun 265 milyon dolarlık kısmını Rusya Federasyonu’na gerçekleştirmiştir. Yine Antalya 2022 yılında toplam 1,9 milyar dolarlık bir ithalat hacminin 37 milyon dolarlık kısmını Rusya Federasyonu’ndan yapmıştır. Bu rakamların her iki ülke ve Moskova,-Antalya gibi her iki şehir seviyesinde arttırılması karşılıklı olarak A’dan Z’ye her sektörde ticaret köprülerinin oluşturulmasına bağlıdır. Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkileri her anlamda (siyasi, ekonomik) bütün dünyanın gözlemindedir.’’

Antalya’nın Rusya Federasyonu için de ayrı bir önem taşıdığını vurgulayan Akıncı, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’2022 yılı itibari ile Antalya’ya gelen yaklaşık 14 milyon turistin yine 3,5 milyonu Rus vatandaşıdır. Antalya’daki toplam yerleşik 172 bin 487 yabancının 57 bini 200’ü Rus vatandaşıdır. Kiralama yöntemi ile Antalya’ya gelen binlerce Rus misafirimize ev sahipliği yapmaktayız. Özellikle dijital tabanlı ticaret köprüleri kurabilmekte ve bunları çeşitlendirmek açısından da yine bu karşılıklı ziyaretler çok önem arz etmektedir.’’

Türk iş dünyasına Rusya’da yatırım çağrısı

Moskova Hükümeti Bakanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Sergey Çeremin de başta eğitim alanı olmak üzere birçok sektörde Türk iş insanlarıyla yatırım yapmak istediklerini söyledi. Çeremin, şöyle konuştu.

‘’Antalyalı iş insanları ile görüşmeler yapacağız. Turizm alanında da işbirliği gelişiyor. Halkımızın birçoğu Antalya’da tatil yapıyor. Teknoloji alanında da işbirliği yapmak istiyoruz. Teknoparklar arası bilgi iletişim konularında ortak işler yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl Antalya’da Rus Kültür Günleri düzenlemeyi planlıyoruz. Ünlü sanatçılarımızın çoğu Antalya’da festivallere katılıyor. Moskova Hükümetinin Kültür Dairesi ve sinema yapımcıları Antalya film festivaline katılmayı çok istiyorlar.”

Rus iş dünyası temsilcileri de, Türk yatırımcılara Rusya’ya yatırım yapın çağrısında bulundu. Moskova’da yeni sanai alanları oluşturulduğunu ifade eden Rus iş dünyası temsilcileri, ‘’Türk yatırımcıların Moskova’da yatırım yapmaları için her türlü kolaylıklar var. Türk yatırımcıları yeni oluşturduğumuz sanayi alanlarına çekmek istiyoruz. Türk yatırımcılara kapımız açık. Antalya ile Ticaret Köprüleri oluşturmak istiyoruz’’ dediler.