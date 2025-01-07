Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin taşıdığı yolcu sayısı 13 milyona yaklaştı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında attığı adımlarla ulaşımda 1 milyon vatandaşın hayatını kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirdi ve bu uygulamalarıyla son yılı “ulaşım yılı” yaptı.

Ücretsiz ve indirimli fiyat uygulaması vatandaşın ekonomisine katkı sundu, yeniden hizmete alınan ADARAY ile 23 yeni otobüste toplu taşıma yükünü büyük ölçüde hafifletti. 2024 yılında 12 milyon 729 bin yolcu güvenle yolculuk yaparken akıllı ulaşım sistemleri 70 bin yeni kullanıcıya ulaştı.

Günlük ortalama 50 bin yolcu

2024’te 13 milyona yakın yolcuyu güvenle gitmek istedikleri noktalara ulaştıran Büyükşehir, öğrencilere yönelik ücretsiz ve indirimli fiyat tarifesi uygulamasıyla vatandaşın ekonomisine katkı sundu.

Ayrıca kısa süre önce yeninden hizmete başlayan ADARAY ile Arifiye bölgesine olan ulaşımı rahatlattı. Aynı yıl içinde filosuna dahil ettiği yeni nesil, son teknoloji, çevre dostu 23 yeni otobüsle ulaşımda toplu taşıma kullanımını günlük 50 bin yolcunun üstüne çıkardı. 2024’te 37 farklı güzergâhta 12 milyon 729 bin yolcu taşıdı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine yüzde 54 indirimli seyahat uygulamasından 2024’te 8 binden fazla ilk ve ortaokul öğrencisi, 37 binden fazla lise ve üniversite öğrencisi yararlandı.

2024 yılında toplu taşıma kullanımın yüzde 25 oranında arttığı Sakarya’da, ulaşımda hızlı, kolay ve güvenilir ödeme seçeneği olan Kart54’ün kullanıcı sayısı da arttı.

2024 yılında 70 bin 816 yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı. Vize işlemi ise 65 bin 550 kez gerçekleştirilirken ulaşımda kredi kartıyla ödeme sistemi ise 2 milyon kişi tarafından tercih edildi.