Sakarya, mayıs ayında 1 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya iş dünyası serbest bölgeler dahil dünyanın 122 noktasına ihracat gerçekleştirdi. İhracatta başı çeken ülkeler ise; Fransa, İspanya, Birleşik Krallık, Polonya ve Almanya oldu.

6. sıraya yerleştik

İthalat rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2024 Nisan ayı verilerine göre Sakarya’da ihracatın ithalatı karşılama oranı % 149 olarak gerçekleşti. Ayrıca Sakarya iş dünyası TÜİK’e göre yılın ilk 4 ayında 660 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi.

Dış ticaret rakamlarını değerlendiren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı A. Akgün Altuğ, şu değerlendirmeleri yaptı: “Ülke ihracatının tepesinde olduğumuz bir Mayıs ayını geride bıraktık. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 27’lik artışla ihracatını artıran il olduk, bunun yanında dolar bazında da en çok 4. artış gösteren il konumundayız. En çok ihracat yapan iller arasında da yükselerek 6. sıraya yerleştik. Her ay olduğu gibi ihracatımızın ithalatı karşılama oranı da %150’lilere yakın seyretti. 60 yakın ülkeye ihracatımızda ciddi artışlar kaydettik. 26 kalem sektörün 12’sinde artış yakaladık. Ülke ihracatı içinde yıllardır ilk 10’dayız ve yükselişimiz durmadan devam ediyor. İş dünyamız her zaman üzerinde düşeni yapıyor. Daha da fazlasının olması adına rekabetçiliğimizi koruyacak, ihracatımıza hız kazandıracak yeni destek ve uygulamaların hayata geçmesini bekliyoruz. Bunun yanında katma değerli, ihracat/kg fiyatı yüksek olan teknolojik ve hassas mühendislik gerektiren ürünlerin üretimi ve ihracatına yönelik de destekler bizi küresel rekabette en üst lige taşıyacaktır. Bu adımlar atılırsa Mayıs ayında yaşadığımız sıçrama bizlere artık normal gelecektir.”