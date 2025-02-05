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Sakarya Üniversitesi’nden kadın girişimcilere destek

Sakarya Üniversitesi, bilimsel bilgi birikimini toplumsal faydaya dönüştürme misyonuyla hareket ederek yerel kalkınmaya katkı sağlayan projelerde aktif rol almaya ve toplumsal katkı vizyonu doğrultusunda bölgesel kalkınmaya yönelik projelere aktif destek vermeyi sürdürüyor.

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Sakarya Üniversitesi’nden kadın girişimcilere destek
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, "Yöresel Ürünlerde Seri Üretime Geçiş Projesi" kapsamında kurumsal yönetim ve pazara erişim konularında eğitim ve danışmanlık sağlayarak projeye önemli bir paydaş oldu. Fakülte öğretim üyesi Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor'un akademik danışmanlığında yürütülecek süreçte, kadın üreticilerin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve yöresel ürünlerin pazarda rekabet gücünün yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Geyve Belediyesi tarafından yürütülen "Yöresel Ürünlerde Seri Üretime Geçiş Projesi", Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteğiyle 4,5 milyon TL yatırım aldı.

Sakarya Üniversitesi, bu projede, kırsal bölgelerde üretim yapan kadın girişimcilerin sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye entegre edilmesine destek sağlayacak.

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