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Sakarya’da ağaçların durumu tomografi cihazı ile tespit edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeşili, doğayı ve ağaçların sağlığını kontrol edip tedavi etmek, tabiatı geleceğe güvenle miras bırakmak ve cadde, sokaklarda olası faciaları önlemek için 3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazını devreye alıyor.

Haber Merkezi
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Sakarya’da ağaçların durumu tomografi cihazı ile tespit edilecek
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Bu cihaz sayesinde özellikle kış şartlarında yoğun kar, yağmur yağışları sonrası ve fırtına ile lodosta zarar gören, tehlike arz eden ağaçlar basit bir işlemle detaylıca tespit edilebilecek.

Can ve mal kayıpları önlenecek

Bu uygulamayla birlikte cadde ve sokaklarda olası facialar önlenecek, fırtınaya direnemeyen ağaçların sebep olduğu can ve mal kayıpları önlenmiş olacak. 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ihaleyle 3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazı alımı gerçekleştirilecek.

Dışarıdan sağlıklı gözüken ancak çetin şartlar sonucunda içeriden çürüme yaşayan ağaçlar, uzman ekiplerce tespit edilerek tedavi edilecek. Ayrıca kurtarılması mümkün olmayan ağaçlar ise olası afetlerin önlenmesi için bulundukları alandan uzaklaştırılacak.

Öte yandan cihaz sayesinde tüm şehrin röntgeni çekilecek ve ağaçların durumu, bilgisi, gördüğü tedavi süreçleri kayıt altına alınacak.

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