Sakarya’da girişimcilik ve genç istihdamı artırılacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Sakarya İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları, girişimcilik ve genç istihdamı artırma çalışmaları kapsamında Üniversiteler ve İŞKUR işbirliğinde 3 farklı protokol imzaladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sakarya İl Müdürlüğü ile imzalanan protokolle birlikte 2025 yılında girişimciliğe ve genç istihdam yaratma çalışmalarına temel oluşturulacak. Protokol girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanması, kaliteli ve sürdürülebilir girişimlerin sayısının artırılması, yeni girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almasını ve genç istihdamının artırılması amacıyla iş birliği gerçekleştirilecek.

SATSO hizmet binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İŞKUR Sakarya Müdürü Tekin Kaya, Sakarya KGK Başkanı Elvan Bilgehan Dikici, Sakarya GGK Başkanı Semih Çiftçi ile kurul icra komitesi üyeleri katıldı.

Protokol imzası sırasında konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ; “Girişimcilik ve genç istihdama yönelik planlarımızla 2025’e hızlı başlıyoruz. Sakarya’mız sektöre yön veren, ulusal ve uluslararası anlamda başarılara imza atan birçok girişim hikayesini kendisinde barındırıyor. Ancak keşfedilmemiş yeni hikayeler, fikirler de mevcut. Bunlara yönelik de Sakarya’ mızın ve iş dünyamızın yeni bir girişim hikayesine ihtiyacı var. Bunun yanında iş dünyamızın en temel ihtiyaçlarından olan genç istihdama yönelik de çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Geleceğin Meslekleri ve Mesleki Eğitim Komisyonu da kurmuştuk. Bu anlamda Girişimciler Kurullarımızın protokole yönelik çalışmaları Üniversitelerimiz ve İŞKUR’un desteğiyle sağlam bir zemine oturacaktır. Bizim en değerli hazinemiz gençlerimizdir. Onların fikirleri de, sahip oldukları nitelikler de bizler için en değerli şeydir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Gençlerimizin istihdama ve ekonomiye kazandırılması konusuna ciddi önem veriyoruz. Girişimcilik ve Proje Yönetimi dersimizi tüm öğrencilerimize veriyoruz. Öğrencilerimizin gelecekte ülkemize katkı sağlamaları adına iş dünyamız ile iletişimin ve iş birliğinin çok iyi, kapsamlı olmasını da önemsiyoruz. Protokolümüzün bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ise şunları dile getirdi: “Üniversite olarak iş dünyamız ile yapılan tüm protokollerde heyecanlanıyoruz ve sonucunun iyi olacağından eminiz. Girişimcilik ruhunun temelden insanlarımıza aşılamamız gerekiyor. Sadece fikir yetmiyor bu fikre yönelik girişimlerde de bulunmak gerekiyor. Bizlerin en önemli kaynağı beşeri sermayemizdir ancak en kolay da bunu israf edebiliyoruz. Umuyorum ki bu protokol bu anlamda ciddi fayda sağlayacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum.”

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, “Bizler için en önemli husus taleptir. Talep nitelikli istihdam yaratma konusunda her türlü faaliyete, protokole motive bir şekilde dahil olabiliyoruz. SATSO’muz ve bünyesindeki çalışma oluşumları ile sık sık bir araya geliyoruz. İhtiyaçlar ve talepler benzer, çözüm önerileri de bu yönde paralel. İş dünyamızın talepleriyle örtüşen bu protokolle gençlerimizi doğru şekilde eğitip yönlendirmek demek her iki tarafın da kazanması demektir. Bizler elimizden gelen her türlü imkanı seferber edeceğiz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Sakarya KGK Başkanı Elvan Bilgehan Dikici ise, “İmzaladığımız protokol ile çok daha verimli işlere imza atacağımıza inanıyorum. Kurulumuzun kuruluş ve varoluş amacı protokolümüz ile paralel. Ancak diğer kurumlarımızın bu anlamdaki iş birlikleri ve paydaşlıkları çok daha sağlam bir zeminde çalışarak başarıya ulaşma imkanımızı artıracaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Sakarya GGK Başkanı Semih Çiftçi ise şunları dile getirdi: “Ziyaretlerimiz esnasında bu protokole zemin hazırlamıştık. Üniversitemiz bünyesinde ciddi anlamda fikirleri olan arkadaşlarımızı girişimci ekosistemine dahil etmeyi arzuluyoruz. İŞKUR ile de genç istihdama yönelik çeşitli faaliyetler ile bu konuda da çalışmalarımızda başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Erken, genç yaşlarda meslek seçimi ve doğru yönlendirmenin önemini biliyoruz. Bu konuda yapacak çalışmalarımızın şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.”