Sakarya’da kentsel dönüşüme Tığcılar mahallesinden başlanacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Büyükşehir Meclis toplantısında 2025 yılı projeleri ile ilgili bilgiler veren Başkan Alemdar, 17 kilometrelik Sakarya Şehir Hastanesi-Millet Bahçesi Metrobüs Hattı'nın 2 kilometrelik kısmında alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, devamında bu hat üzerinde çalışacak Hafif Raylı Sistemin de şehre kazandırılması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir için çalıştıklarını ifade eden Alemdar şu bilgileri verdi: “Kentsel dönüşüm için birtakım yol aldık. Tığcılar Mahallesi’nde hak sahipleri ile toplantı yapacağız. Sonrasında belediye başkanlarımızın katılımıyla Tığcılar Mahallesi’nde toplantı yapacağız. Ne istediklerini, düşüncelerini soracağız. Bakanlığa teslim etmiş olduğumuz dosyada şehrin dönüşümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Metrobüs ve raylı sistem

Metrobüs hattı çalışmalarının başladığını da dile getiren Başkan Alemdar, 2-3 ay içerisinde Yenikent’ten Yazlık Kavşağına kadar metrobüslerin çalışmaya başlayacağını açıkladı. Alemdar, bu hat üzerinde hafif raylı sistemin de bin yataklı hastaneye gidecek şekilde planlamasının yapıldığını belirtti. Bu hattın daha sonra raylı sisteme de çevrilebilecek şekilde planlandığını açıklayan Alemdar, şöyle devam etti: “Belediyemizin tüm birimleri hızlı bir şekilde bu çalışmayı yapıyor. Yazlık Kavşağımızın da metrobüs ve raylı sisteme uygun bir şekilde proje ihalesi bitmek üzere. Mart ayında Yazlık Kavşağının ihalesini yapmış olacağız. Şehrimizin altyapısındaki eksikleri tamamlamak ve içme suyundaki sorunları çözmek için Sapanca, Akyazı, Hendek altyapı ve içme suyu hatlarındaki ihaleleri mart ayına kadar yapacağız. İnşallah 1 Milyon Kitaplı Kütüphane'nin de mart ayına kadar ihalesi yapılmış olacak. Bilim Merkezi'mizin de inşaatına hızla başlayacağız ve kütüphanemizin yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçireceğiz. İnşallah bu projeleri şehrimize kazandıracağız.”