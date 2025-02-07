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Sakarya’da, Yazılım İhracatının Yıldızları ödüllendirilecek

31’inci Meslek Komitesinin girişimleriyle Sakarya’da yazılım ve bilişim alanında ihracat yapan firmalar ödüllendirilecek.

Haber Merkezi
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Sakarya’da, Yazılım İhracatının Yıldızları ödüllendirilecek
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde çalışmalarını yürüten Bilişim ve Telekomünikasyon sektör temsilcisi 31’inci Meslek Komitesinin girişimleriyle Sakarya’da yazılım ve bilişim alanında ihracat yapan firmalar ödüllendirileceği “Yazılım İhracatının Yıldızları” ödül töreni gerçekleştirilecek.

11 Şubat Salı günü saat 14.30’da SATSO hizmet binasında gerçekleşecek törende 2023-2024 yıllarında ihracat başarısı yakalamış üyelere ödülleri takdim edilecek.

31’inci Meslek Komitesi tarafından yapılan açıklamada törenin sektördeki ihracatçı üyelerin motivasyonlarını artırmak ve diğer üyeleri de ihracata teşvik etme amacıyla düzenlendiği belirtilerek, Sakarya’nın bu anlamda ciddi çalışmalar içinde olan bir il olduğu, yazılım ve bilişim anlamında yapılan yatırımlarla sektörde öncü illerden biri olacağı ifade edildi.

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