Sakarya'nın Oto Sanatkârları Tarihi kitaplaştırıldı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Ev sahipliğini SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan tarafından gerçekleşen kitabın yazarları Prof. Dr. Enis Şahin ve İbrahim Zengin’in de hazır bulunduğu lansman törenine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy, il protokolünün temsilcileri, SATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, SATSO Komite-Komisyon ve Kurul Başkanları, kitabın hayata geçmesinde bilgi ve tecrübeleriyle katkı sunan davetliler ve yakınları ile basın mensupları iştirak etti.

SATSO hizmet binasında gerçekleşen lansmanda aynı zamanda eserin içinde yer alan, Sakarya’nın 115 yıllık oto sanatkarlık tarihine ışık tutan otomobil fotoğraflarından oluşan “Ustalara Saygı” sergisi de katılımcılar ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde Değişim Yayınevi’nden çıkan eser, alanında ilk olarak konuyla ilgili gerçekleştirilen nadir çalışmalardan biri olma özelliğini barındırıyor. İbrahim Zengin ve Prof. Dr. Enis Şahin tarafından yaklaşık on yıllık bir çalışmanın ürünü olan iki ciltlik, 1351 sayfadan oluşan kitapta Sakarya’nın otomotivdeki geçmişi mercek altına alınıyor ve 77 sektör temsilcisi otomotiv ustası ile yapılan sözlü tarih görüşmeleri ile sanatkarların deneyimleri paylaşılıyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün burada, Sakarya'nın otomotiv sektöründeki derin köklerini ve ustalarımızın emeklerini taçlandırmak için toplandık. "Adapazarı Oto Sanatkarları Tarihi" kitabımızın tanıtımını yaparken, yalnızca bir eserin tanıtımını değil, aynı zamanda bir tarih, bir kültür ve bir mirasın kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Otomotiv sektörünün ilimize kazandırdığı değerlerle gurur duyuyoruz.

Yaklaşık on yıllık bir emeğin ürünü olan bu eser, Sakarya’nın otomotiv geçmişini, ustalarımızın hikayeleriyle birlikte harmanlıyor. Tahta at arabalarından modern tarım makinelerine, oradan da dünya markası otomobillere uzanan bu yolculuk, ustalarımızın alın teri, bilgeliği ve yenilikçi ruhu ile mümkün olmuştur. Bu eseri hazırlarken, 77 ustamızla yapılan söyleşilerde onların deneyimlerini, zorluklara karşı direnişlerini ve sektöre kattıkları değerleri de kayıt altına alındı. Bu kitabı okurken, Sakarya’nın yollarında büyümüş, elleriyle araçlara can vermiş, emek ve ustalıkla sektöre değer katmış sanatkarlarımızın hikayelerine tanık olacaksınız. Her bir ustamızın hikayesi, Sakarya’nın otomotiv sektöründeki başarısının arkasındaki gerçek kahramanları tanımamıza vesile oldu. Bu usta eller, yıllar boyu şehrimizin otomotiv sanayisine hayat vermiş, bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmışlardır.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, otomotiv sektörünün ilimize kazandırdığı değerlerle gurur duyuyoruz. Bu sektör, şehrimizin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlamış, Sakarya’yı otomotivde "sıfır hata" ile üretim yapan bir marka haline getirmiştir. Bugün burada, bu markanın arkasındaki asıl kahramanlara selam duruyoruz. Ustalara Saygı fotoğraf sergimiz ile de bu ustalarımızın emeklerini ve katkılarını görsel bir şölenle taçlandırmak istedik. Sanatkarlarımızı sanatla anlattık. Bu önemli eseri hazırlarken emeği geçen herkese, başta ustalarımıza ve onların kıymetli ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Kitabımızın yazarları İbrahim Zengin ve Prof. Dr. Enis Şahin hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. İbrahim Bey bu işin mimarıdır. Onların titiz çalışmaları ve derin araştırmaları sayesinde bu kıymetli eser ortaya çıktı. Çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin sağlıklı ilerlemesine katkı sunan Kültür Komisyonumuz ve Yayın Kurulumuza, çalışanlarımıza, Değişim Yayınevi’ne ve tüm destekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu gururu ve bu mirası kıymetli eserimizin sayfalarında Sakarya’nın derin geçmişine yolculuğa çıkararak birlikte paylaşmak dileğiyle.”

Prof. Dr. Enis Şahin, ise konuşmasında, lansmanda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: “Bizler gerçek kahramanlarımız olan ustalarımız ile bu kitabı var ettik. 2015 yılında başlayan bu süreçte 77 ustamızla tek tek görüştük. Görüşmeler Görüştüğümüz sanatkarımız, ustalarımızın bazılarını maalesef geçen zamanda kaybettik, bugün aramızda yoklar mekanları cennet olsun. En yaşlısı 96 yaşındaydı ve genç/yaşlı bu kitap böyle var oldu. İbrahim Bey hep hayal etti ve geldiğimiz noktada iyi ki de hayal etmiş. Onun emekleri olmasa 1900’lerin başına kadar ulaşılamazdı. 10 yıla yakın zahmetli bir süreçti ancak SATSO sahip çıkmasaydı bu eser belki de çıkmazdı. Bu vilayet böyle güzel bir esere sahip olamayacaktı. Şükranlarımı sunuyorum.”

İbrahim Zengin ise böyle bir eseri ortaya çıkarmanın kolay olmadığını belirterek, “Çocukluğumdan beri imrenerek seyrettiğim ustaların hepsi bu kitapta yer alıyor. Bu büyük ustalarımız önce insan yetiştirelim sonra sanatkar prensiplerine sahiptiler. Kendilerine emanet edilen gençleri elleriyle yoğurarak vasıflı insanlar haline getirdiler. Bu ustalar bizleri yetiştirdi. Bizler de onlara vefamızı bu şekilde ödemek istedik. Maalesef kitaba destek veren birçok ustamız da vefat etti. Bizler bu kitap için yola çıktığımızda bu son nesli kaybetmeden kitabı tamamlamaya uğraştık. Sakarya’mıza ve bu mesleğe, sanatkarlara katkımız olduysa ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum.” dedi.