Sakarya’nın Yıldızları ödüllendirildi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Ödül töreninde konuşan SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya’nın zenginliğini banka hesaplarındaki varlıklardan, maddi kazançlardan değil, üretime dayalı vizyonundan aldığını söyledi. “Ölçümüz, üretkenliğimizdir” diyen Altuğ, Küresel ticaretin zorlu sınavlardan geçtiği, ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde üretimi sürdürmenin her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Tarımda ve turizmde de varız

Elverişli şartlarda üretim yapmanın zaten kolay olduğunu belirten Altuğ şöyle devam etti: “Esas başarı, zorluklarla yüzleştiğimizde direnç gösterebilmektir. Bu anlamda, Sakarya iş dünyası olarak ilhamımızı, istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ‘azimle, sabırla çalış; tereddüt gösterirsen, mağluplar arasına katılırsın.’ sözünden aldık. Çünkü Sakarya, hikayesini alın teri ile yazmış özel bir kenttir. Biz, sadece ticarette ve sanayide değil, tarımda ve turizmde de varız. Dünya her alanda tarihi süreçten geçiyor. Bu durum tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’ye büyük fırsatlar ve sorumluluklar da yüklüyor. Örneğin, savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar, bu dönüşüm sürecinde doğru yatırımların ve stratejilerin nasıl fark yarattığını açıkça göstermektedir. Bunu Türk iş dünyasının gücü ile şekillendirmeye devam etmeliyiz.”

Sakarya, büyüyen Türkiye’nin gelişim merkezi

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre yıllık yüzde 53,7’lik istihdam sağlayan ve yüzde 8,3’le Türkiye ortalamasına göre daha düşük işsizlik oranıyla öne çıkan Sakarya’nın toplam 25 sektörde 161 noktaya 10 milyar dolarlık üretimden ihracat yapan bir il olduğunu da aktaran Altuğ, “Kişi başına düşen 5 bin 277 dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alan, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 160 olan İSO ilk 1000 listesinde 57 firması ile kalkınmanın odağında olan kişi başı gayri safi yurt içi hasılasını yüzde 27 arttırarak 12 bin doların üzerine yükselten Türkiye sanayisinin yüzde 2’sini, hizmet sektörünün yüzde 1’ini karşılayan, yıllık 7 milyarlık tarım üretimi ile öne çıkan 33 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 2 Teknoloji Transfer Ofisi, 2 Teknokent ve 2 üniversitesi olan 2024’te kurulan 1800 yeni işletmesiyle, 79 farklı sektörde yüksek teknoloji üreten firmalarıyla, Sakarya, büyüyen Türkiye’nin gelişim merkezi haline geliyor. Bu veriler ve gelişmelerin ışığında, ilimiz, Türkiye’nin yeni vizyonunu en iyi okuyan ve ülkemizin büyük ideallerini gerçeğe dönüştürecek kentlerden biridir. En büyük gururumuz; iş dünyamızdan yerel yönetimlere, kamu kurumlarımızdan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarımızla oluşturduğumuz güçlü ve kararlı sinerjidir. Uzun zamandır çözülemeyen karasu demiryolumuzun tamamlanma süreci ile ilgili tüm erkler olarak güçlü bir lobi oluşturduk. Demiryolu projesi 2025 yılı kalkınma yolu planı kapsamına alındı. 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu kritik hamlede emeği geçen siyasilerimiz ve milletvekillerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”

9 OSB’de 35 bin 700 çalışan

Akgün Altuğ, Sakarya’nın yatırımcılar tarafından tercih edilen bir bölgede olduğuna da dikkat çekerek, bu yüzden yatırım ve üretimin devam etmesi için ortam hazırlamanın gerektiğinin farkında olduklarını ve sürdürülebilir projeler üreterek yeni nesil üretim bölgeleri kurmak için iş birliği yaptıklarını ifade etti.

“Kümelenme örneği teşkil eden ihtisas OSB çalışmalarımız da sürüyor.” diyen Altuğ şu bilgileri verdi: “Lojistik gıda yapı malzemeleri enerji ve teknoloji ihtisas OSB’leri, organize tarım bölgeleri ve yeni küçük sanayi siteleri alanlarında çalışıyoruz. Şu anda 9 OSB’mizin aktif olan 6’sında toplam 35 bin 700 çalışanımız var ve bu bölgelerimizin tamamı doludur. Şu bir gerçek ki, organize sanayi bölgeleri, tarım alanlarımızı korumak ve şehrimizi kontrollü sanayileşmeye hazırlamak için, olmazsa olmazımızdır. Bu nedenle kontrollü sanayileşmenin OSB’lerden geçtiğini her zaman vurguluyoruz.

Törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şunları dile getirdi: “Sakarya iş dünyasında üretimde ve istihdamda Türkiye’ye örnek olan bir şehrimiz. Sanayisi, çiftçisi ve tüccarı ile iş dünyası el ele verirse bu birlik devam ettiği sürece Sakarya’nın önünde kimse duramaz. Sakarya olarak fındık, tarım, lojistikte bir numarasınız. Bu başarılar sadece rakamlardan ibaret değil. Gelişim ve değişimin başarısı. Bu şehrin ekonomik başarısı SATSO bu şehrin başarısını sürdürüyor. Üyelerine dünya standartlarında hizmet veriyor.”

Törenin son konuşmasını yapan Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise Sakarya'nın esasında bir tarım kenti olduğunu ve Türkiye'nin göz bebeği bir kenti haline geldiğini söyledi. Sanayinin elbetteki gerekli olduğuna da dikkat çeken Vali Doğan, sanayinin organize sanayi bölgesinde olmasını istediklerini, şehrin yerel yöneticileri olarak iş adamları ve esnafın sorunlarını dinleyerek çözüm bulmak konusunda çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından alanlarında başarı sağlayan 7 farklı kategorideki 34 firmaya protokol üyeleri tarafından şu ödüller verildi:

TİM ilk 1000 ihracatçı firma içerisinde yer alan merkezi Sakarya olan firmalar

-TOYOTA Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

-TOYOTA Motor Europe Adapazarı Şubesi

-ARMA Filtre Sistemleri

-NOVA Sünger ve Yatak Sanayi

SGK 2023 yılı verilerinde en fazla istihdam artışı sağlayan 3 firma

-OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi Arifiye fabrikası

-ADAPAZARI Şeker Fabrikası ADAŞEKER

-BMC Savunma Sanayi

İlk 500’e ilk defa giren SATSO üyeleri

-Noksel Çelik Boru Sanayi Hendek Fabrikası

-Nuh Beton Adapazarı Şubesi

-Della Gıda Sanayi Hendek Saka Su Şubesi

İkinci 500’e ilk defa giren SATSO üyeleri

-Ecoplas Otomotiv Sanayi Sakarya Şubesi

-Hasbil Tarım Ürünleri

Ar-Ge ve tasarım merkezi kuran / yatırım yapan firma

-AR-GE Merkezi

-Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine Sanayi Hendek Şubesi

-Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş Sanayi Sakarya Şubesi

-Tasarım Merkezi

-KNS Otomotiv Sanayi ve Ticaret

TOBB-TEPAV'ın müşterek düzenlediği Türkiye’nin girişimci kadın gücü yarışmasında ödül alan şirket

-DG Doğru Geri Kazanım Çevre Danışmanlık Sanayi Sakarya Şubesi

SATSO tarafından yapılan yarışma sonucu dereceye giren üyeler

KOBİ

-Optimak Stu Pazarlama ve Satış A.Ş.

-Aliba Dış Ticaret Limited Şirketi

Büyük İşletme

-Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

-Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

-T.K.G Adapazarı Otomotiv A.Ş.

Gastronomi / turizm alanında ismi Sakarya ile özdeşleşenler

-TUNA TAN Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri

-Balcı Otelcilik Turizm

Tüccar ve sanayici üyelerden 60 yıl üzeri aktif olarak faaliyetine devam edenler

-Adapazarı Şeker Fabrikası 01/01/1953

-Abdi Tömekçe Mahdumları Orhan-Sinan-Erhan-Handan-Taner Tömekçe Doğan Kollektif Şirketi 01/01/1955

-Uyar Ticaret Gıda ve Temizlik Maddeleri A.Ş. 01/01/1961