Sanayide yeşil dönüşüm buluşmaları Denizli’de başlıyor

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Anemon Oteli Zümrüt Salonu’nda 13.00- 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un gerçekleştireceği Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyesi ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü’nün katıldığı ‘Yeşil Dönüşümün Liderleri – Başkanlar Paneli ile start alacak.

Bu oturumda yeşil dönüşüm; iş dünyası ve sivil toplum liderleri tarafından tüm boyutlarıyla değerlendirilirken, kamu kurumlarının bakış açısıyla atılması gereken adımların da kapsamlı şekilde ele alınacak. Moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Sürdürübelilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü üstlendiği ‘AB Yeşil Mutabakatına Uyum İçin Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Dönüşümün Finansmanı’ oturumunda ise Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Dairesi Başkanı Gülizar Yavaş, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası Başkan vekili Ece Börü, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası Gnl. Md. Yrd. Seçil Kızılkaya Yıldız, sanayicilerin yeşil dönüşüme yatırımını teşvik edici finansman imkanlarını detaylandırılacak.

AB Türkiye delegasyonu Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölümü Başkanı Virye Vimpari’nin ‘AB Yeşil Mutabatakı ve Sürdürülebilirli İçin Sanayinin Dönüşümlü başlıklı konuşmasının da yer aldığı buluşma Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderötürlüğünde Muhtemaki (Elif Plastik) Sürdürülebilir Ambalaj Geliştirme Başkanı Dr. Betül Türel Erbay, Kocaer Çelik Seç ve Enerji Müdürü Murat Ali Karcı, Saxcell B.Y. Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Süleyman Kocasert, CK Akdeniz Perkande Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç ve Enerjisa Commodities Yönetici Direktörü Yusuf İlimsever’in katıldığı ‘yeşil Dönüşülde Sektörel İyi Uygulamalar ve Yaşanan Güçlükler’ oturumu ile devam edecek. Sözkonusu buluşmada ayrıca SKD Türkiye tarafından KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yolculuklarında kılavuzluk yapması için hazırlanan Sürdürülebilir İş Rehberi de tanıtılacak.