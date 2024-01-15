'Dünyanın en büyük fuarını düzenlemek bize yakışır'

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, hızlı termin, açık hesap açma ve stok talebine yanıt verme gibi avantajlarla siparişler yazıldığını belirtirken, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, fuar temasları sonrasında ihracatçının desteklenmesi gerektiğini konusunda dile getirdikleri görüşlerin ne kadar haklı olduğunu yerinde tespit etme imkanı bulduklarını söyledi. DESİAD Başkanı Nuri Turgut ise pandemi sonrası kan kaybeden fuarın ziyaretçi sayısı ve profilindeki düşüşe dikkat çekti. Turgut, “Almanya’ya mahkum değiliz. Bu alandaki en büyük fuarı yapmak Türkiye’ye yakışır. İstanbul havalimanına yakın bir alanda kurulacak fuar alanı ev tekstilinde değil, gıdada makinada Türkiye ekonomisine büyük değer katar” dedi.

9- 12 Aralık tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen Heumtekstil Fuarı’na 80 firmanın katıldığı Denizli’de ihracatçı umutlu bekleyişini sürdürüyor. Fuar boyunca yapılan firma ziyaretleri ve görüşmelerde karşılaştıkları taleplerin sevindirici olduğunu belirten Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, hızlı termin, açık hesap açma ve stok talebine yanıt verme gibi avantajlarla siparişler yazıldığını belirtti. Hindistan, Bangladeş, Pakistan gibi rekabet ettiğimiz pazarlarla fiyat farkının devam ettiği ortamda Türk firmalarının ve özellikle Denizlili ev tekstili üreticilerinin fuara özel koleksiyonla fark yarattığını dile getiren Memişoğlu, “Ancak Arap, Rus, Ukrayna, Afrika pazarından çok fazla ziyaretçi yoktu. Bu durumun Almanya’nın vize politikasından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Yeni hedefimiz Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek Hometex fuarı” dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan da, fuarda stant ve ürünlerinin yanı sıra ziyaretçileriyle kurdukları iyi iletişimle fark yaratan Denizli ihracatçısının yeni yıla iyi başlangıç için girişimde bulunduğunu söyledi. Erdoğan, “Denizlili firmalarımız, stant ve ürünlerinin yanı sıra ziyaretçilere karşı yaklaşımlarıyla da takdir görmüş ve ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesiyle rakiplerine fark atmıştır. İlimizi ve ülkemizi, en güzel şekilde tanıttılar; emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Fuardan yeni müşteriler edinerek ve yeni siparişler alarak yeni yıla iyi bir başlangıç yapmış olmalarını umuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçının desteklenmesi gerektiğini ortaya koydu

Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu ise 280 Türk firması içinde 80 katılımcı ile fuara Denizli damgasının vurulduğunu belirtirken “Fuarda Avrupa ve özelde Almanya’daki duraklamanın etkilerini hissettik. Çok hareketli bir fuar olmadı. Biz ihracatçı ile ilgili sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Artan maliyetler, düşük dolar kuru ve Avrupa’da yaşanan resesyonun etkilerini hissettik. İhracatçının desteklenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Fuarda bize gösterdi ki bu şartlarda ihracatımızı artırmamız mümkün değil. İhracatçının içerde artan maliyetler karşısında kur ve finansman yönünden desteklenmesi lazım. Hükümetin ihracata destek söylemini görüyoruz ama icraatlarda da bunu görmek istiyoruz. Türk ihracatçısının desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

2 yılda en büyük fuar oluruz

Denizli Sanayici ve İş İnsanları (DESİAD) Derneği Başkanı Nuri Turgut ise fuardaki kan kaybına dikkat çekerek, yeni inşa edilen İstanbul Havalimanı yakınında devletin desteği ve yönlendirmesi, Türk fuarcılık firmalarının oluşturacağı bir konsorsiyum ile 2 yıl gibi kısa bir içinde ülkemizin dünyanın en büyük ev tekstili fuarına ev sahipliği yapabileceğini vurguladı. Turgut şunları söyledi, “Heimtextil Fuarı, kan kaybeden bir fuar. Körfezden, Ortadoğu’dan çok az, Afrika kıtası, Türki cumhuriyetlerden gelen giden yok. Bir miktar Balkan ülkelerinden ziyaretçi vardı. Rus ziyaretçi sayısı çok düşüktü. Coğrafya dağılımlarında hedeflenen yerler yoktu. Bunun ötesinde ev tekstilcisinin yaşadığı fiyatla ilgili problemler devam ediyor. Orta ve küçük ölçekli müşteriye yönelmek gerekiyor. Bizler Fuarda üzerimize düşeni yaptık. Ürünlerimizi sergiledik. Fedakarlıkla fiyatları verdik. Birkaç ay içinde geri dönüşleri görmemiz lazım. Önerimiz bu fuarın İstanbul’da yeni havaalanı yakınlarında bir yerde bir fuar alanı yapılması ve bu fuarın Türkiye’de yapılması. İstanbul’ un jeopolitik konumunu dikkate aldığımızda tekstilden gıdaya, makinaya ihracata çarpan etkisi çok büyük olur. Almanya ya mahkum olmayalım. 2 yıl içinde bu alanda dünyanın en büyük fuarını hayata geçirebiliriz” 2 10 üzerinden 5-6 . inşallah zafer den sefer sorumlusuyuz, görevimizi yaptık.