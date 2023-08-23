Şanlıurfa iş dünyasının finansman kaynağı sorunu büyüyor

EKONOMİ / ŞANLIURFA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında Şanlıurfa’daki ekonomik verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ŞUTSO) Mehmet Yetim, özellikle firmaların finansmana erişimde ciddi sorunlar yaşadığını kaydetti.

Kentte düzenlenen uçak sefer sayılarının azaltılmasının, tarım dışı alanların sanayi ve GES projelerine açılmasının en çok mücadele verdikleri konuların başında yer aldığına dikkat çeken Mehmet Yetim, "Hem depremlerden hem de yaşanan sel felaketinden dolayı büyük hasar alan şehrimizdeki reel sektör firmalarımız finansmana erişimde önemli sorunlar yaşıyor. Devletimizden ve yetkili bakanlıklarımızdan firmalarımızın ihtiyaç duyduğu finansal destek ve teşvik paketlerini hazırlayıp sunmalarını bekliyoruz. Bunun, yatırımcılarımızın rahat bir nefes alması noktasında önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda, KOBİ’ler için kamu ve özel bankalardan uzun vadeli, düşük faizli kredi sağlanması, Kredi Garanti Fonu’nun kefaletine dayalı hazine destekli kredi imkânları için ise limitlerin açılması en büyük beklentimizdir” dedi.

Uçak sefer sayısının azaltılması turizme darbe indiriyor

Kentin temel sorunlarından birisinin de uçak sefer sayılarının azaltılması olduğunu kaydeden Başkan Yetim, Şanlıurfa'da, Haziran ayında 49 olan haftalık toplam uçuş sefer sayısının temmuz ayında 37’ye düşürüldüğünü açıkladı. Hava ulaşımında alınan bu kararların kentin ekonomik, sosyal, turizm ve iş dünyasındaki potansiyelini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yetim, “Şehrimizin uçak seferlerinin azaltılması turist sayısını düşürecek ve ilgili tüm sektörler için ciddi bir daralmayı da beraberinde getirecek. 2023 Dünya İslam Birliği Turizm Başkenti unvanı sahibi Şanlıurfa için uçak seferlerinin tekrardan artırılması, hem yerli - yabancı turistlerin ilgisini büyütür hem de turizm gelirlerimizi ve iş dünyası yatırımlarını yükseltir. Ayrıca, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak ve yatırımcıların şehrimize olan ilgisini artırır” diye konuştu.

Tektek dağlarındaki taş ocakları keyfi kapatılıyor

Kentte mera vasfını yitirmiş arazilerin bir an önce sanayi ve GES projelerine açılmasını beklediklerini kaydeden ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, şöyle devam etti: “Çorak, sulama imkânları çok kısıtlı, taşlık, mahsul kalitesi düşük olan araziler ile meralar dışında kalan tüm alanların Güneş Enerji Santralleri için işlevsel hale getirilmesi adına hibe, destek ve teşvik sistemi hususunda destek bekliyoruz. Bunun yanında, şehrimizde tek kaliteli agrega bölgesi olan Tektek Dağları'ndaki taş ocaklarının keyfi şekilde kapatılması sorunu var. Maalesef bu durum, merkez ve ilçelerdeki beton santrallerinin çok zor durumda kalarak kalitesiz beton üretilmesi sonucunu beraberinde getiriyor.”