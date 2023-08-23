'Deprem bölgesinde vergi ve SGK borçları taksitlendirilsin'

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, deprem bölgesindeki illerin borçlanmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Akbaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde üst üste yaşanan iki deprem felaketinin tarihte geçmiş depremlere nazaran etkisi ve kayıpları tahmin edilemez düzeyde 11 ilimizde yaşanmıştır İş dünyası olarak, normal hayatın, iş hayatının ve çalışan kesiminin tek dayanağı olan sanayicilerimiz ve ticaret erbaplarımız da bu felaketlerden çok büyük maddi ve manevi zararlar görmüştür. Tüm bunlara rağmen, işletmelerimiz ayakta durmaya ve üretimini artırmaya gayret göstermişlerdir.

6 Şubat tarihinden itibaren Devletimizin 11 il için 31.08.2023 tarihine kadar ertelenmiş olduğu Vergi ve SGK borçları bizlere bir nebzede olsa önemli bir destek sağlamıştır.

Özellikle SGK pirimi ödeme süresinin dolması nedeniyle 31.08.2023 tarihinde mesai bitimiyle peşinen ödenmesi gerekiyor. Bu bağlamda hem Ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonist yapı, dövizin artışı, asgari ücret, akaryakıtın yükselmesi ve maliyetlerin tahmin edilemeyecek düzeylerde artması ile 6 aydır biriken SGK ve Vergi borçlarının peşinen ödenmesi mümkün görünmediği gibi, aynı zamanda işletmelerimize de ciddi sıkıntılar yaratacaktır.

Bu noktada hükümetimizden, geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 ay ile 24 ay aralığında ilgili dönem SGK ve Vergi borçlarının faizsiz bir şekilde ikişer aylık dönemlerde ödenmesi ile ilgili destek bekliyoruz. Finansa erişim konusunda ciddi sıkıntı yaşadığımız bu dönemde can suyu olacak banka kredileri, esnaf kefalet kredileri ve KGF kredilerinin de uygun bir faizle, sanayici ve işletmelerimize bir an önce tahsis edilmesini önemle istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.