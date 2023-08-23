Şanlıurfa’da uluslararası projelerdeki iş birliği artırılacak

Şanlıurfa / EKONOMİ

İstişare toplantısına UNDP, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hayata Destek Derneği, BM Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Yerelden Kalkınma Derneği, CARE Türkiye, AB İklim Paktı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Güleryüzler Derneği, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC), Danimarka Mülteci Konseyi (DRC), World Vision, GAP Gençlik Derneği ile Hayat Ağacı Dayanışma Derneği’nin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim, uluslararası nitelikte proje ve faaliyetlerin işbirliği ile yürütülmesine ön ayak olmanın en önemli misyonlarından biri olduğunu vurguladı. Şanlıurfa’nın sosyal, ekonomik, kültürel, jeopolitik ve jeostratejik anlamda büyük bir potansiyeli barındırdığını ifade eden Mehmet Yetim, “Bu şehrin iş dünyasının en büyük temsilcisi olan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası; 29 meslek grubu, 60 sektör, 77 meclis üyesi, 180 meslek komite ve yaklaşık 18 bin üyeye sahip bir kurumdur. Dolayısıyla biz, kurumsal kimliğimizin hakkını vererek bu potansiyelin gün yüzüne çıkarıp işletilmesinde kendimize büyük bir misyon ve sorumluluk atfediyoruz. Ancak önemle belirtmek isterim ki, bu misyon ve sorumluluğumuzu yerel ile sınırlı kalmadan, ama yerelden feyz ve güç alarak, uluslararası nitelikte proje ve faaliyetlere ön ayak olmak suretiyle yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje ve faaliyetlerin üstesinden gelebilme adına kolektif olarak işleyen bir işbirliği ile hareket etmek, temel şiarlarımızdandır. Odamız uluslararası nitelikte proje ve faaliyetlere her zaman destek olmuştur, olmaya da devam edecek” dedi.