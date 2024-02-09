Şanlıurfalı transformatörüler, kümelenme için kooperatif kurdu

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da transformatör ve elektro mekanik alanda üretim yapan sanayiciler, kentte doğal olarak gelişen kümelenmeyi kurumsal bir yapıya evirtmek üzere harekete geçti. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Elektrik Motorlarının ve Aksamların İmalatı, Elektronik Ürünlerin İmalatı Meslek Komitesi’nin öncülüğünde bir araya gelen 50’yi aşkın sanayici, Şanlıurfa Elektro Mekanikçiler İhtisas Kooperatifi’ni kurdu.

Kooperatifin üye kayıtları devam ederken, ilk etapta Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın bir konumda transformatör ve yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan temel ham madde ürünleri ile aksesuarların üretimini ve depolanmasını sağlayacak yeni tesislerin kurulması hedefleniyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Elektrik Motorlarının ve Aksamların İmalatı, Elektronik Ürünlerin İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Deniz, şuana kadar 100’ün üzerinde arsa talebi aldıklarını söyledi. Hedeflerinin transformatör sanayicilerinin tedarikinde zorlanılan silisli sac ve bakır gibi temel ham madde kaynaklarına erişimini güçlendirmek olduğunu kaydeden Başkan Deniz, “Amacımız kümelenmeyi profesyonel bir şekilde yönetebilecek bir kurumsal sistem inşa etmek. Kurmayı hedeflediğimiz; Şanlıurfa Elektro Mekanik İhtisas OSB’de sektör sanayicilerimizin üretimde kullandığı silisli sac, bakır gibi ürünlerin hem imalatını hem de depolanmasını sağlayacağız. Bu sayede sanayicilerimizin kalitesiz Uzak Doğu ürünlerine olan bağımlılığını azaltırken, ortak gider kalemlerini de düşüreceğiz. Transformatör sektöründeki firmalarımızı bir araya getirip tam entegre üretim misyonu ile faaliyetlerimizi daha güçlü güçlendireceğiz. Üretimde rahatlayacak firmalarımız ise enerjilerini yüksek katma değerli güç transformatörlerine kaydırıp, kapasitelerini sürdürülebilir olarak güçlendirecek” dedi.

“Transformatör sanayicileri rahatlıkla batarya üretebilir”

Şanlıurfa’da transformatör alanında üretim yapan 200’e yakın işletme olduğunu söyleyen Ahmet Deniz, bu işletmelerin 150’sinin ŞUTSO’ya kayıtlı durumda olduğunu belirtti. Yaklaşık 40 şirketin ise ihracatçı pozisyonda faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Deniz, “5 firmamız sahip olduğu üretim gücü ve tecrübesiyle küresel transformatör markalarıyla yarışacak seviyede. Dolayısıyla sektörümüzün yan dallarıyla birlikte bir bütün olarak düşünürsek ciddi bir cazibe merkezi konumundayız. Önümüzdeki süreçte bu gücümüzü silisli sac ve bakır ürünlerinden yapılacak farklı ürünlerle daha da katma değerli hale getirmek istiyoruz. Kooperatif olarak en önemli hedeflerimizden birisi de elektrikli araçların elektromekanik aksamına yönelik ürünler üretmektir. Özellikle otomotiv firmalarına yönelik rahatlıkla araç bataryaları üretebiliriz. Ayrıca mega elektrik depolama merkezlerinde kullanılacak büyük kapasiteli bataryaları da üretecek altyapımız var” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji sistemleri üretimi de desteklenecek

Kooperatif olarak sadece transformatör ürünlerine yönelik çalışmadıklarını aynı zamanda yenilenebilir enerji sistemleri üreticilerinin de bölgede kümelenmesini sağlayacak bir yatırım ortamı oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Ahmet Deniz, şöyle konuştu: “Şehrimizde transformatör, yenilenebilir enerji sistemleri, dalgıç pompa gibi alanlarda hızlı bir gelişim var. Şanlıurfa ayrıca 19 ortalama ile son derece genç bir nüfusa sahip. Bu insan gücü avantajını yenilenebilir enerji sektörü ile de değerlendirebiliriz. Tüm dünyanın gözünü enerjiye çevirdiği bir dönemde hem üretim altyapısı olarak hem de insan gücü olarak tüm imkanlara sahibiz. Tek eksiğimiz doğru bir yatırım planı ve vizyonuna sahip olmak. Yanmaz ve güneş ışınlarına dayanıklı kablo üretiminde yaşanan arz açığı bölgemizdeki yatırımlarla giderilebilir. Bölgemizde solar panel üretimi noktasında yeni yatırımlar rantabl olacaktır. AB Yeşil Mutabakatı’nın devreye girmesiyle birlikte solar panellere yönelik talebin çok daha artacağını öngörüyoruz.”