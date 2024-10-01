Sarıulak Zeytini ve Zeytinyağı çevrimiçi platformlardan satılacak

TARSUS / EKONOMİ

TTB Başkanı Mustafa Teke, Tarsus Sarıulak Zeytini ve Zeytinyağı’nın borsanın girişimleri sonucu coğrafi işaretle tescillendiğini anımsattı.

Bu ürünleri her tanıtmak için yoğun bir gayret gösterdiklerinin altını çizen Teke, “Yakın zamanda düzenlediğimiz toplantıda coğrafi işaretli ürünlerimizin marka bilinilirliğini, değerini, tanınırlığını ve üreticiye sağlayacağı katma değeri değerlendirdik. Bu amaçla hem ürünlerimizin rekoltesini kayıt altına almak hem de tüketicinin güvenilir ve adil ürün satın almasına olanak sağlayacak www.tarsussariulak.com web sitemizi oluşturduk. Vatandaşımızın sağlıklı beslenmesini temin etmek, başta kamunun ve sektörün temsilcileri olan bizlerin görevidir. Aldığımız ortak karar neticesinde, coğrafi işaretli ürünlerimizin satışını yapmak isteyenlerin mutlaka üretim ve alım miktarı ile hangi mevkiden alım yaptığını belgelendirmesi gerekecek” dedi.

Baştan Teke, Çifti Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı zeytin üreticileri ile zeytinyağı imalatçılarının güvenilir bir dijital ortamda satış yapmalarına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti.