Sedat Yalçın Bursa’ya nefes aldıracak projelerini açıkladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da siyasi partiler adaylarını netleştirirken projelerini ilk açıklayan isim Yeniden Refah Partisi’nden Sedat Yalçın oldu. Şehrin kurtuluşunun doğru ulaşım planlamasında olduğuna vurgu yapan Yalçın, “Ulaşım odaklı bir kentsel dönüşüm kurgulamaya ihtiyacımız var. Bunun için de doğru veriler gerekli. Bu şehrin ne yazık ki kentsel ulaşım ve hareketlilik konusunda bir verisi yok. Öbcelikle bu verileri sağlayacak bir veri merkezi oluşturacağız. Bursa’nın 13 yıl önce hazırlanan ulaşım ana planı nüfüs artış hızını tutturamadığı için anlamını yitirdi. Bu sebeple yeni planlar gerekiyor. Bu kapsamda şehrin kuzey ve güneyine iki uydu kent kurgulayacağız. Bu kentler kendi ekosistemi olan, enerjisini doğadan alan yapıda olacaklar. Kuzeyde Mudanya ve Gemlik arasında inşa edilecek sahil kenti turizme, Güney’deki tarım coğrafyamızda inşa edilecek kent ise tarıma yönelik çalışacak. Bu sayede şehirdeki önemli bir trafik yükü de azalacak. Ayrıca şehirdeki taksi, kargo, teslimat, tekne gibi araçların elektrikli dönüşümüne öncülük ederek şehrimizdeki karbon salınımını azaltıcı işlere de imza atacağız. BUDO Araçlarının modernizasyonunu sağlayacağız. Kentin gündemine de sürdürülebilirliği yerleştirerek çalışmaları bu odakta gerçekleştireceğiz” dedi.

“Ulaşıma bütüncül bir planla bakacağız”

Şehirdeki ulaşımı çözmek için farklı ülkelerdeki projeleri incelediklerini de söyleyen Yalçın, “30 yıldır anlatılan güney çevre yolunu bir tünel ile hayata geçireceğiz. 2 noktadan çıkış verilerek Çalı’dan Teleferik’e uzanan 13,1 km’lik tünel inşa edeceğiz. Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilecek bu tünel tek tüp ve iki katlı iki şeritli olarak hayata geçirilecek. Ayrıca şehirdeki birçok noktaya alternatif yollar açacağız. Yol açacağımız her alanı kentsel dönüşüm bölgesi ilan ederek finansmanını da kendi içerisinde sağlayacağız. Ulaşıma bütüncül bir planda bakmadan şehrin sorunlarını çözemeyiz. Raylı sistemin şehirdeki varlığını artıracağız. İncirli’den başlayıp bir kolu Gürsu, bir kolu Kestel’e uzanan bir hafif raylı sistem ile şehrin yoğun bölgelerine alternatif ulaşım sağlayacağız. Ayrıca bu hattaki her durağın alanını kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğiz. Kızık köylerini dağ treni ile turizme kazandıracağız. Atatürk Caddesini yayalaştırıp hanlar bölgesi ve etrafını bir turizm destinasyonu haline getirirken araç ulaşımını bölgede yapacağımız tünelle sağlayacağız” diye konuştu.

Yalçın ayrıca su fiyatını %40 ucuzlatacağını, emekli ve öğrenciye kira yardımı yapılıp genç çiftçi desteği verileceğini, öğrenci abonman ücretini de yarı yarıya düşüreceğini, Emeklilerin kentsel dönüşüm sürecindeki evlerine yüzde 25 inşaat desteği verileceğini, vatandaşın faizsiz ev sahibi olması adına sosyal konut üretileceğini de vaad etti.