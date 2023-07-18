Selçuk Üniversitesi geliştiriyor, Konya ayakkabı sektörü üretiyor

BURCU SUNA/KONYA

Selçuk Üniversitesi Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Bölümü’nde yapılan çalışmalar ayakkabı sektörünün geleceğini belirliyor. Bölüm öğrencileri akademik çalışmalar ile öne çıkarken fakülteden mezun olduktan sonra doğrudan öğretmen olma statüsü de kazanmış durumda. Mezun olanlar öğretmen olarak ayakkabı sektörüne nitelikli eleman yetiştirme misyonu üstlenecek.

Bölümde üniversite-sanayi işbirliği alanında yapılan çalışmaları EKONOMİ Gazetesi’ne değerlendiren Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, “Özel amaçlı ayakkabılar, spor ayakkabılar üzerine AR-GE’ler üretime dönüştü. Mevcutta Konya’daki ayakkabı sektörüne çalışmalar yapıyoruz. Fakülte olarak da kendimiz üretime başlayacağız” dedi.

Uzun, “Bölümümüz 2019 yılında öğrenci almaya başladı. Şahsımla birlikte ayakkabı üzerine Türkiye’de özel çalışmalar yapan bir bölüm olduk. Öğrenciler iş ve atama kaygısı ile eskiden tercih etmiyordu. Artık bunlar çözüldü. Bugün mezun olan isterse öğretmenlik yapabilecek. Zaten buradan mezun olan bir öğrenci ayakkabı alanında normalin üzerinde bir gelirle hemen çalışabiliyor. Bu da dikkatleri çekti. Mevcutta 48 öğrenciye ulaştık” dedi.

Mezun öğrenciler öğretmenlik yapacak

Ahmet Uzun, “Sektörümüzdeki en büyük sıkıntılardan birisi yetişmiş insan gücü olmaması. Zanaatkarlık isteyen bir bölüm o yüzden daha baştan öğrencinin yetişmesi gerekiyor. Fakat bizim liselerde bunu öğretebilecek öğretmenlerimiz yok. Bizde buna çözüm bulduk ve bölüm mezunlarımıza öğretmen olarak atanma hakkı getirdik. Buradan mezun olan öğrenciler artık atanıp liselerde öğretmenlik yapacak. Bu sayede dünyanın en çok kullanılan eşyası ayakkabının üretimine çekirdekten yetişmiş insanlar kazandırılacak. Yoğun uğraşlar sonrası bölümümüz bugün popülerliği en yüksek alanlardan oldu. Bu süreçte her türlü desteği bizden esirgemeyen Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Metin Aksoy’a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisi her projemizde yanımızda” dedi.

Sektör öğrencilere iş garantisi veriyor

Bölümün sadece Konya’da olduğunu ve Selçuk Üniversitesi’nin bu noktada çok önem arz ettiğinin altını çizen Uzun, “Burası Türkiye’nin ayakkabı alanındaki en kıymetli eğitim alanı. Özel ayakkabılar geliştiriliyor. AR-GE için her türlü imkan var. Yakında atölyemizi de kurup üretim de yapacağız. Öğrencilerimiz mezun olmadan bile çalışmaya başladılar. Sektör buradan mezun olan öğrencilere direk iş olanağı sunuyor ve kapılarını açıyor.” dedi.

Uzun, ayakkabı alanında bölümlerin AR-GE, projelendirme ve üretime kadar tüm süreçleri barındıran bir yapıya sahip olduklarını belirtti.

‘Özel Amaçlı Ayakkabılarda öne çıktık’

Ayaklarında rahatsızlığı olanlara yönelik özel amaçlı ayakkabı tasarımı ve üretiminde de öne çıktıklarını dile getiren Uzun, yakın zaman önce 5 yıldır ayakkabı giyemeyen bir vatandaşa özel ayakkabı ürettiklerini dile getirdi.

Uzun, “Fakültemiz araştırma görevlilerinden Hicret Zeynep Sofuoğlu’nun liseden moda tasarımı öğretmeni özel bir talep için bize ulaştı. 16 yıl önce vücudunda çıkan yaralar nedeniyle zor günler yaşamış ve son 5 yıldır da ayakkabı giyemeyen bir hanımefendi. Kendisinden ayak fotoğraflarını ve ölçülerini istedik. Öğrencilerimizle birlikte ciddi bir AR-GE sürecine girdik. Hastalığına ve ayağına göre farklı çeşitlerde özel amaçlı ayakkabıları ürettik. Kendilerini davet ettik ve geldiler. Ayakkabıları burada giydi ve çok mutlu oldu. Hiç rahatsız etmeyen gayet rahat yürüyüş sağlayan ayakkabıları kendisine teslim ettik. 5 yıl sonra ilk kez ayakkabı. Buna benzer çok talep alıyoruz ve yapıyoruz. Bunu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.