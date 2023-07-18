Konyalı iş insanı Küçükyılmaz, son yolculuğa uğurlandı
Konya’nın tanınmış iş insanlarından Mentis Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Küçükyılmaz vefat etti.
SANİYE BULDUK
Konya merkezli Mentis Mühendislik’in Kurulu Başkanı Fikret Küçükyılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.
Küçükyılmaz’ın ani vefatı Konya iş dünyasında ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı. Merhu Fikret Küçükyılmaz’ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Konya Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Merhum Küçükyılmaz’ın kurduğu şirket, medikal, endüstriyel sektörlere oksijen ile azot jeneratörleri imalatı yapan önemli markalardandı ve 90 ülkeye ihracat yapıyordu. Mentis Mühendislik’in kurucusu Fikret Küçükyılmaz’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.