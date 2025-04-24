“Şenyurt ve Nusaybin sınır kapıları bir an önce açılmalı”

MEHMET NABİ BATUK / MARDİN

Suriye’de yeni hükümet kurulduktan sonra Şam'a giden ilk resmi ekonomi heyetinde yer alan Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, gezi dönüşü gazetemize iki ülke ticaretine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölge ticaretinin yeniden eski günlerine dönebilmesi için iki ülke arasındaki lojistik bağları güçlendirecek mekanizmalara ihtiyaç olduğunu ifade eden Hatip Çelik, “Lojistik sektörü ve tedarik hizmetlerinde ticari ilişkilerin hızlanması ve dinamik bir ticaretin oluşması için geleneksel mekanizmalarımızı bir an önce yeniden faal hale getirmeliyiz. En acil talebimiz 1980’den beri kapalı bulunan Şenyurt ( Dırbesiye) gümrük kapısı ile Nusaybin Sınır Kapısının (Kamışlı) biran önce açılmasıdır. Yüksek lojistik avantajlarımız olmasına rağmen Suriye pazarında yeterli ticari hacmi yakalayamıyoruz. Bu sağlanabilirse bölgemizdeki iş insanlarımız lojistik avantajlarını ve yüzyıllardır sahip oldukları akrabalık ilişkilerini kullanarak önemli bir ticaret hacmini rahatlıkla yaratacaktır. Hem bizim hem de Suriye’den iş insanları arasındaki etkileşimin artırılması için de Mardin Aziz Sancar Havalimanı’ndan Şam’a yönelik direkt seferlerin hızlıca planlaması yapılmalı. Karşılıklı olarak personel ataması gibi hususlarda idari altyapı da hızlıca iyileştirilirken iş insanlarının karşılıklı olarak bölgeye erişimi sağlanmalı. Ayrıca yüksek karayolu maliyetlerine karşı bağımlılığı azaltmak için 2 ülke arasında var olan tren yollarının da yeniden onarılıp faal hale getirilmesi bölge ticaretine önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Gümrük tarifelerinde daha sürdürülebilir politikalara dönüş yapılmalı

Suriye’nin yeniden imarında en önemli çözüm ortağının Türkiye olduğunu vurgulayan Hatip Çelik, gümrük vergi tarifelerinde daha sürdürülebilir politikalar beklediklerini aktardı. Başkan Çelik, “Birleşik Arap Emirliklerinde ihracatta uygulanan gümrük vergisi yasasının bir an önce Suriye’ye de uygulanmalı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından verilen proje destekleri kapsamında belirlenen hedef pazar 55 ülke arasında, Suriye’nin de bir an önce eklenmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Tekstil sektörünün krizden çıkışı Suriye’de sağlanabilir

İç savaştan önce Suriye’de tekstil, halı ve ayakkabı sektörlerinin büyük ölçekli üretimler yaptığını anımsatan Hatip Çelik, şöyle devam etti: “Şuanda Suriye’deki işçilik maliyetleri Türkiye’ye oranla daha sürdürülebilir ve rekabetçi seviyede yer alıyor. Eğer gümrüklerdeki sorunlar çözülürse Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde zor günler yaşayan tekstil sanayicilerimiz yatırımlarıyla Suriye’deki tekstil sektörünün canlanmasında büyük bir görev üstlenebilir. Yani Türk Hazır giyim, konfeksiyon, halı ve ayakkabı sektörlerimiz için krizden çıkış kapısı Suriye olabilir. Ancak bu yeni ticari hacmin sağlanabilmesi için iki ülke arasındaki gümrük sorunlarının bir an önce çözülmesi ve iş insanlarımızı teşvik edici uygulamaların daha da artıracak yeni programların hayata geçmesi gerek. Tekstil sektöründeki geleneksel pazarlarımız başka ülkelere kaymadan bu alanda hızlı adımlar bekliyoruz.”