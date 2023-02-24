Seral Tekstil, afetzedeler için uyku tulumu üretiyor

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Samsun merkezli Seral Ev ve Otel Tekstil Sanayi Fabrikası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deposundaki tüm ürünleri afetzedelere gönderdi. Deprem bölgesine 89 bin yorgan ve 36 bin yastık ulaştıran Seral Ev ve Otel Tekstil Sanayi Fabrikası, şimdi ise afetzedeler için uyku tulumları üretmeye başladı.

Yapmış oldukları yardımla ilgili konuşan Seral Ev ve Otel Tekstil Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Erol Beytekin, “Depremin ilk günü yaşanan felaketi duyar duymaz fabrikayı arayarak depomuzda ne kadar yorgan ve yastık varsa bir tıra yüklenmesi talimatını verdim. Sabah saat 07.00’da ilk tırımız Kahramanmaraş’a gitmek için yola çıktı.

Arkadaşım ve AFAD aracılığı ile malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını sağladık. Daha sonra tüm bölgelere yorgan ve yastık gönderebilmek için üretime başladık. Neredeyse tüm ekip olarak 7/24 çalışarak bugüne kadar, 89 bin yorgan, 36 bin yastık üreterek hayırsever dernekler ve vatandaşlarımız aracılığıyla depremden etkilenen tüm bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ürünlerimizi ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Seral Tekstil’den 500 bin TL’lik nakdi yardım

Öte yandan 500 bin TL nakdi yardımda yaptıklarını açıklayan Beytekin, afetzedelere yardımlarının devam edeceğini söyledi. Beytekin çadır ve konteynerde kalan afetzedeler için uyku tulumu da gönderdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bütün bu yaşananlara rağmen, birbirimize sarılarak, birbirimizin yaralarını sararak tekrar millet olarak ayağa kalkacağız. Samsun ilk günden itibaren bir dayanışma örneği gösterdi. Bu yardımların bizim için yeterli olmadığına inandığım için Seral Tekstil ailesi olarak da 500 bin TL’lik nakdi yardım yaptık.

Seral Tekstil olarak deprem bölgesinde çadırlarda ve konteynırlarda yaşayan insanlarımız için uyku tulumu üretmeye başladık. Konteyner ve çadırlarda kullanımı rahat ve verimli tulumlarımızı devamlı olarak bölgeye sevk etmeye devam ediyoruz.”