"Serbest bölgelerde kümelenme ve ihracat gücü tehlikede”

MERSİN/EKONOMİ



Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkan Yardımcısı Salihcan Sağlam, 7524 sayılı kanun kapsamında serbest bölgelerde uygulanan kazanç istisnasının, serbest bölgeler içi satışları istisna dışı bırakarak yalnızca direkt olarak yurtdışına yönelik satışlarla sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeye dikkat çekti. Düzenlemenin serbest bölgelerdeki üretim ve ihracat başarısının sürdürülebilirliğini tehlikeye atacağından endişelendiklerini dile getiren Sağlam, “Türkiye genelinde 19 serbest bölgedeki 524’ü yabancı sermayeli olmak üzere 2 bin 91 şirket, 2024 yılında yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayarak toplam 27 milyar 691 milyon dolarlık ticari hacme ulaştı. Serbest bölgelerimiz, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ve dış ticaret dengemize katkıda örnek teşkil eden yapılardır. Bu başarıyı desteklemek yerine sınırlamak, ülke ekonomisine ve istihdamına zarar verir. Serbest bölgelerde kümelenme sayesinde firmalarımız dünya pazarlarında rekabet avantajı kazandı. Yeni düzenleme bu yapılar üzerinde geri dönülmesi güç etkiler yaratabilir. Değişiklik, firmaların sipariş alma kapasitelerini tamamen ortadan kaldıracak, işletmelerin kapanmasına ve binlerce insanın işsiz kalmasına yol açacaktır” dedi.



“Revizyon yapılmaması ekonomik katkıları sekteye uğratacak”

Çözüm önerilerini de açıklayan Sağlam, "Serbest bölgelerde üretim yapan firmaların, hem yurtdışına hem de diğer serbest bölgelere satışlarından elde ettikleri kazançlar da istisna kapsamına alınmalıdır” dedi. Ayrıca serbest bölgeler arası satışların da Kurumlar Vergisinden muaf tutulmasının önemine değinen Sağlam, "Üretimin ve ihracatın önünü açacak şekilde bir revizyon yapılmazsa, serbest bölgelerimizin sosyal ve ekonomik katkısı sekteye uğrayacaktır. Hatta Serbest Bölgelerimizde faaliyet gösteren pek çok firma kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır. Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürebilmesi için serbest bölgelerdeki firmaların rekabet gücünün mutlaka korunması gerek” diye konuştu.



Kepenk kapatma tehlikesi

Türkiye Serbest Bölgeler Platformu’nun siyasi ve bürokratik düzeyde çözüm odaklı girişimlerde bulunduğunu hatırlatan Sağlam, “Firmaların beyanname verme süreci başlamadan önce düzenlemenin revize edilmesi büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, ağır vergi yükleri nedeniyle birçok firma kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların üretim ve ihracat kabiliyetlerini koruyacak adımların bir an önce atılmasını bölge temsilcilerimiz adına talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.