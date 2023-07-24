Serteser, ICC Türkiye Milli Komitesi’ne seçildi
Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser, üçüncü kez ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.
AFYON /EKONOMİ
Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye) 69. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri’nde, TOBB ve ICC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Serteser, ICC Türkiye’nin 69. Genel Kurulu’na katıldı. Serteser, Genel Kurul’da üçüncü kez ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi.