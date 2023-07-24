Innoplast Biyoteknoloji’ye Avrupa Birliği’nden hibe

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Petrol tabanlı plastiklere alternatif olabilecek çevre dostu hammadde geliştirmek amacıyla kurulan Innovaplast Biyoteknoloji, “C-C Bel Kemikli Plastik Atıklardan Yüksek Değerli Kimyasallar ve Malzemelere Tam Bir Dönüşüm Yolu” başlıklı ACTPAC projesiyle, Ufuk Avrupa Programı’ndan destek almaya hak kazandı.

Projeyi 8 ülkeden 4 üniversite, 4 araştırma merkezi ve 3 KOBİ ile ortaklaşa gerçekleştirdiklerini açıklayan Innovaplast Biyoteknoloji Kurucu Ortağı Gökhan Güngör, farklı ülkelerden bin 642 kurum ve kuruluş arasından Türkiye’de desteklenen 3 projeden biri olduklarını söyledi.

Polietilen atıklarının öncelikle alkanlara, ardından yüksek değerli kimyasallara ve son olarak doğada tamamen çözünebilen polimerlere dönüştürülmesi için bir yol haritası sunan ACTPAC projesinin, plastik atıkların yönetiminde sıfır atık hedefine yönelik çözümler sunarak, çevrenin korunması ve ekonomik değerin geri kazanılması konusunda önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Güngör, projedeki rolleri hakkında şu bilgileri verdi: “Innovaplast Biyoteknoloji olarak ACTPAC projesinin biyoteknoloji ayağını oluşturuyoruz. Polietilenin parçalanma süreçleri için multi fonksiyonlu enzim üretim süreçlerinin yönetileceği projemiz kapsamında kullanılacak enzimlerin üretimi, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve çoğaltılması çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Projemiz, 2024’ün ocak ayında başlayıp 48 ay sürecek”