Şimşek, Gaziantep OSB’de oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi  

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Müteşebbis Heyeti seçimleri tartışmalara sahne oldu. Mevcut Başkan Cengiz Şimşek’in tek listeyle girdiği seçimlerde iş insanı Ali Yener, seçimde usulsüzlükler olduğunu iddia ederek, iptal edilip yeni bir tarih belirlenmesini istedi. Divan Başkanı Adnan Ünverdi, Yener’in itirazının kayda geçtiğini belirterek, değerlendirileceğini söyledi. Şimşek, oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

53 yıllık geçmişe sahip GAOSB’da sanayiciler ikinci kez 7 kişilik Müteşebbis Heyeti belirlemek için seçime gitti. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen seçimler yoğun bir katılımla gerçekleşti. Seçimin Divan Başkanlığı’nı Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, üyeliklerini ise Gaziantep Ticaret Başkanı Tuncay Yıldırım ile Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı üstlendi. Divan Katibi ise Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz oldu. Sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği seçimlere; GAOSB Müteşebbis Heyet Başkanı Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Divan Başkanı Ünverdi, açılış konuşmasında Gaziantep’in her alanda sağladığı birlikteliğiyle Türkiye’ye rol model olmaya devam ettiğini söyledi. “Büyüklerimizin adeta tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu Organize Sanayi Bölgemiz bugün Türkiye’nin en büyük OSB’si durumunda” diyen Ünverdi, bin 200’ün üzerinde firmanın üretim yaptığı OSB’de 250 bin kişiye de istihdam sağlandığını kaydetti. GASOB Başkanı Cengiz Şimşek Gaziantep OSB’nin başarı hikayelerine, yeni global markaların çıkmasını sağlamak için altyapıyı güçlendirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade etti. Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’in büyüyen, gelişen bir şehir olduğunu belirtti.



“Seçimde usulsüzlük var, iptal edilmeli”

Açılış konuşmalarının ardından Divan Başkanı Ünverdi, tek aday olduğu için açık oylama yapılacağını bildirdi. Oylama yapılmadan önce iş insanı Ali Yener, seçimlerin yasaya göre 15 gün öncesinden duyurulması gerektiğini ancak duyurunun 1 hafta öncesinden yapıldığını ve usulsüzlük olduğunu iddia etti. Seçimlerin iptal edilmesini isteyen Yener’, yeni bir tarih belirlenmesini istedi. Divan Başkanı Ünverdi, itirazın kayda geçtiğini ve değerlendirileceğini ifade ederek Cengiz Şimşek ve yönetimini oyladı. Üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alan Şimşek, oyçokluğuyla yeniden başkan seçildi. Şimşek, destek veren üyelere teşekkür etti. Öte yandan seçimin tamamlanmasının ardından salon dışında kısa süreli gergin anlar yaşandı.