Sinop, 1445 depremzedeye kucak açtı

SİNOP - Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Afet Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına başladığını söyleyen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yüzlerce tır dolusu yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdiklerini dile getirdi.

Karaömeroğlu, sahra hastanesini deprem bölgesine sevk ettiklerinin altını çizdi. Depremin ilk gününden itibaren Sinoplu vatandaşlarla el ele verip depremzedeler için çalıştıklarını ifade eden Vali Karaömeroğlu, sözlerine şunları ekledi: “Bugüne kadar 1245 personeli bölgeye sevk ederek arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Ayrıca iki sahra hastanesini de deprem bölgesine sevk ettik. Deprem bölgesinde bulunan arkadaşlarımız canla başla, büyük özveriyle arama kurtarma, hasar tespit, güvenlik, psikososyal destek, enkaz kaldırma, yardım malzemelerinin dağıtımı ve birçok alanda yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem afeti sonrasında ilimize gelen misafirlerimiz için Mahmud Kefevi Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdunu barınma merkezi olarak faaliyete geçirdik. İl ve ilçeler olmak üzere 1445 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Misafirlerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda sosyal mağazamızı da faaliyete geçirdik. Depremden etkilenen 13,5 milyon insan bu kış şartlarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Yardımlarımızın hiç durmadan devam etmesi gerekiyor. Bu, uzun soluklu bir mücadele. İnanıyorum ki dayanışmayla, birlik ve beraberlikle el ele vererek milletimizin ferasetiyle, devletimizin kudretiyle bu zor günleri hep birlikte aşacağız inşallah.”