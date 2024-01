Siverek OSB’de 12 fabrika birden yükseliyor

Takip Et

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Kuruluş süreci 1998 yılında başlamasına karşın yer tahsisinde yaşanan sorunlar ve açılan davalar nedeniyle yapımı 18 yıl geciken Siverek OSB’de 2016 yılında farklı bir alan üzerinde yeniden başlayan altyapı yatırımlarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 100 hektar alan üzerinde 12 fabrika inşaatının eş zamanlı olarak devam etiği bölgede; ağırlıklı olarak tarım makinaları, gıda, hazır giyim ve süt ve et ürünleri sanayicileri kümeleniyor. Bölgede oluşabilecek yeni taleplere hızlı yanıt vermek üzere 100 hektarlık yeni genişleme alanı çalışmaları da sürüyor.

Siverek OSB Bölge Müdürü Hasan Pirinç, altyapı yatırımlarına 2019 yılında başladıklarını ve yüzde 90 tamamlanma seviyesine yaklaştıklarını söyledi. OSB içerisindeki elektrik, su, atık su, yağmur suyu, yol, kaldırım, 1500 metreküp kapasiteli su deposu ve aydınlatma sistemlerinin kurulumunun tamamlandığını kaydeden Hasan Pirinç, yaklaşık 11 km uzunluğundaki enerji nakil hattı yapımının Siverek trafo merkezinden OSB arasındaki bölgede devam ettiğini aktardı. Enerji nakil hattının fiziki tamamlanma oranının ise yüzde 70’e yaklaştığını ifade eden Pirinç, “2024’ün ilk aylarında en geç şubat ile mart ayında Siverek OSB’nin altyapısını tam anlamıyla hazır hale getireceğiz. 12 yatırımcımız elektrik olmamasına rağmen tesis inşaatlarını mobil kaynaklarla sürdürüyorlar. Siverek Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliği ile 12 bin metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan 2 tekstil fabrikamız işletme aşamasına geldi. Toplamda 80 sanayi parselimiz var. Bu parsellerden 65 tanesini yatırımcısına tahsis ettik. Yatırımcılarımızın büyük bir bölümü Siverek’in tarımsal ürünlerini işleyip yüksek katma değere dönüştürecek gıda sanayicilerinden oluşuyor. Bölgemizin ilk etabının tamamında üretimin başlamasıyla doğrudan en az 5 bin dolaylı olarak da 10 bin kişilik bir istihdam yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

“Sektörel bazda yatırım adaları oluşturuyoruz”

Yatırımcılara yer tahsisi yaparken sektörel bazlı kümelenme modeliyle hareket ettiklerini kaydeden Hasan Pirinç, “Sektörel dağılımda gıda ve tarım makinaları sektörünün payı çok yüksek oranlarda gerçekleşti. Siverek özelikle tarım makinaları alanında yüksek bir potansiyeli var. Kentimizde bu alanda OSB olmamasına rağmen yurt dışına ihracat yapan, yurt içine bayilikler veren çok sayıda markamız var. Bölgemizde tarım makinaları üreticilerimize rekabet gücü kazandırmak adına yer tahsislerini belirli bir bölgede gerçekleştirdik. Bu alanda üretim yapan 15 firmamızı yan yana olacak şekilde tahsis işlemlerini yaptık. Gıda sektöründen ise bakliyat ve hububat sanayicilerimizin kümelenmesi var. Ayrıca hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ile ilgili de ciddi bir çalışmamız var. Şuana kadar komşu parsellerden 13’ünü hazır giyim ve konfeksiyon sanayicilerine tahsis ettik. Türkiye’nin en büyük 2’nci hayvan pazarına sahip olan kentimizde süt ve et ürünleri sektörlerinden yatırımcılarımız ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Süt ve süt ürünleri sektöründen 2 yatırımcımız ile hızlı bir mesafe alıyoruz. Ayrıca bir entegre kırmızı et üreticimiz ile ilgili de görüşmelerimiz sürüyor. Siverek OSB ile birlikte hem et hem de süt ürünlerindeki yerel markalarımız Türkiye’ye açılmaya hazırlanıyor” diye konuştu.

Siverek domatesi ile Karacadağ pirinci artık Siverek’te işlenecek

Bölgedeki en önemli yatırımlardan birisinin de meyve sebze kurutma tesisleri olduğunu kaydeden Siverek OSB Bölge Müdürü Hasan Pirinç, şöyle devam etti: “Bölgemizin marka değeri kazanmış en önemli ürünlerinden birisi de Siverek domatesidir. Ancak burada domatesimizi işleyecek bir tesis olmadığı için çiftçilerimizin bin bir emek ile yetiştirdiği yöresel domateslerimiz ağırlıklı olarak Ege bölgesine gidip orada kurutmalık ve salça şeklinde piyasaya sunuluyordu. Yani bölgemizde oluşan katma değeri sanayimiz olmadığı için başka bölgelere kaptırıyorduk. Siverek OSB’de kurulacak yaş meyve sebze kurutma tesisleriyle artık Siverek’in yöresel tarım ürünleri burada işleyip markalı şekilde tüm dünyaya ihraç edilecek. Bu avantajı gören Egeli firmalarımız da burada yatırım yapmak istiyor. Bu alanda Manisalı bir firmamıza 30 bin metrekare yer tahsisi yaptık. Bu fabrikamızın üretime başlamasıyla birlikte meyve sebze kurutma alanında bölgemizde hızlı bir gelişim olmasını bekliyoruz. Keza Karacadağ pirinci ile ilgili de önemli yatırımlar gündemde yer alıyor. Düşük nişasta değeriyle öne çıkan Karacadağ pirinci bakliyat işleme ve paketleme tesislerimizin kurulması ile birlikte sadece yurt içine değil yurt dışına da gönderilecek. Bölgemizde yüzyıllardır tükettiğimiz gıda ürünlerimiz sanayi yatırımlarıyla birlikte dünyada seçkin pazarlarda kendilerine yer bulacaklar.”

Rakamlarla Siverek OSB:

Toplam alan: 100 Hektar

Genişleme alanı: 100 Hektar

Toplam Sanayi Parseli: 80

Tahsis Edilen Sanayi Parseli: 65

Boş Sanayi Parseli: 15

Devlet Destekleri: 6. Teşvik Bölgesi, KOSGEB, TKDK

Şehir Merkezine Uzaklığı: 13,5 km

Uluslararası Mersin Limanı’na Uzaklığı: 519 km

Nizip Tren İstasyonu’na Uzaklığı: 186 km