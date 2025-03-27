Sivrihisar OSB, inşa halindeki 21 tesiste 2 bin kişi çalıştıracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in en büyük ilçelerinden olan Sivrihisar’da, 218 hektarlık alan üzerine kurulan organize sanayi bölgesinde fabrikalar yükselmeye başladı. 1988 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulması onaylanan ancak uzun yıllar boyunca faaliyete geçirilemeyen bölge, yatırımcılarla buluşmaya başladı. Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOBB) ortaklığında 2021 yılında tüm altyapı çalışmaları bitirilen ve bugün itibarıyla tahsislerin yüzde 80’e ulaştığı bölgede, ilk fabrikalar yılsonuna kadar üretime geçecek.

25 milyar TL'lik yatırım hayata geçirilecek

Sivrihisar OSB’nin Türkiye’nin dört bir yanından büyük yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Sivrihisar OSB Başkanvekili Hamid Yüzügüllü, Bursa, Çankırı ve Kahramanmaraş gibi şehirlerden gelen sanayicilerin yanı sıra Eskişehir merkezli firmaların da bölgede yatırım yaptığını açıkladı. 21 yatırımcı tarafından 25 milyar TL’lik yatırımın hayata geçirileceği bölgeye gelen büyük yatırımcılar arasında Bursalı Yüklü Cam’ın da yer aldığını söyleyen Yüzügüllü, firmanın Türkiye’nin en büyük cam fabrikalarından birini Sivrihisar’a kuracağını açıkladı. 70 bin metrekarelik alan üzerinde inşa çalışmaları devam eden fabrikanın 750 kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Yüzügüllü, Kahramanmaraş merkezli İSKUR Holding’in ise 380 dönüm arazi üzerinde, dört bacalı bir cam fabrikası kuracağı bilgisini paylaştı.

İlk üretimin bu yılın sonuna kadar başlayacağını duyuran Yüzügüllü, sanayi bölgesinin tam kapasite faaliyete geçtiğinde en az 2 bin kişiye istihdam sağlayacağına vurgu yaparak, “Sivrihisar, konumu itibarıyla Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olmaya aday. İlçemiz, İç Anadolu’nun kalbinde, Ankara’ya ve diğer büyük sanayi bölgelerine bağlantı sağlayan stratejik bir noktada. Bu nedenle hem büyük yatırımcıları çekiyor hem de iş gücü açısından avantaj sunuyor. Önümüzdeki yıllarda Sivrihisar, çevre ilçelerden göç alarak istihdam merkezi haline gelecek” diye konuştu.

270 hektarlık genişleme alanı geliyor

Bölgeye gelen yoğun talepten dolayı genişleme alanları için hazırlıklara başladıklarının altını çizen Hamid Yüzgüllü, yaklaşık 270 hektarlık yeni bir sanayi alanı için başvuruda bulunduklarını söyledi. Yazışmaların tamamlanmasının ardından altyapı çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Yüzügüllü, önümüzdeki iki yıl içerisinde bölgedeki tüm fabrikaların üretime geçeceğini sözlerine ekledi. Sivrihisar’ın çok uzun zamandır hayal edilen bir sanayi merkezi olma hedefine kavuşmaya hazırlandığını dile getiren Hamid Yüzügüllü, “Bölgenin ihtiyaçlarına uygun altyapı yatırımları, çevreye duyarlı sanayi alanları ve geleceğe dönük projelerle Sivrihisar OSB’nin sürdürülebilir büyümenin simgesi olacak. Ayrıca çevreci üretime göstereceği hassasiyetle Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Sivrihisar sanayi yatırımları ile büyüyecek

Sivrihisar OSB’nin ilçeye ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirterek, geçmişte sanayinin yeterince gelişmemesi nedeniyle ilçede nüfus kaybı yaşandığını aktaran Yüzügüllü, “1970’li yıllarda Sivrihisar’ın nüfusu 53 bindi, ancak sanayi yatırımlarının eksikliği nedeniyle bu sayı bugün 22 bine kadar düştü. OSB yıllar önce kurulmuş olsaydı, ilçemiz göç vermek yerine göç alan bir sanayi merkezi haline gelirdi. Artık Sivrihisar’ı sanayi ve teknoloji üssü haline getirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.