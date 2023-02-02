Smartnet Projesi Komite toplantısı GTÜ’de yapıldı

KOCAELİ - Girişimcilik camiasının tüm aktörlerini ve oyuncularını katma değerli bir platformda bir araya getirmeyi amaçlayan projenin komite toplantısı GTÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Türkay DERELİ, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Delegasyonu, konsorsiyum, YTÜ Teknopark, GTÜ TTO ve Teknopark yetkilileri online ve yüz yüze katılım sağladılar.

GTÜ'nün proje ortakları arasında yer aldığı inovasyon ve girişimcilik projesi SMARTNET' in Komite toplantısında konuşan SMARTNET Projesi Takım Lideri Ufuk BATUM proje hakkında bilgiler aktararak, gelişmeler ile ilgili bir sunum yaptı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ ise yaptıkları konuşmalarda üniversitelerin bu güç birlikteliğinin inovasyon ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, projede yer alıp, katkı sunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İnovasyon ve girişimcilik projesi SMARTNET, Türkiye ve AB mali desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi proje ortaklığında yapılıyor.

Projede Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, kuluçka merkezleri vb. platformlar arasında iş birliği geliştirerek Türkiye’nin fikri sınai mülkiyet haklarını, teknoloji ürünlerini, hizmet kapasitesini, ticareti ve ihracatını artırmak için çalışmalar sürdürülüyor. SMARTNET bütün ekosistemin paydaşlarının buluştuğu ve beraber çalıştığı, güçlü ve uluslararası boyuta hizmet edecek, doğru eşleşmeleri yapay zekâ yardımıyla belirleyen ve bu bağlamda altyapı sağlayan önemli bir platform olmayı hedefliyor.