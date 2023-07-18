SOGEP kapsamında iki projenin sözleşmesi imzalandı

KASTAMONU/EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2023 yılı SOGEP kapsamında desteklenecek, Çankırı İli Orta Belediyesi tarafından hazırlanan Yaşlı Konukevi Projesi ile Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (KÖYKOOP) tarafından hazırlanan Kastamonu Mısır Kurutma Tesisi Projesi sözleşmeleri yararlanıcılar arasında düzenlenen törenle imzalandı. Proje ile yeni istihdam oluşturulmasının yanı sıra bölgede mısır ekimi yapan çiftçilerin ürünlerinin katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Yaşlıların konaklama ihtiyaçları proje ile karşılanacak

Orta İlçesi’nde uygulanacak proje ile ekonomik nedenlerden ötürü kırsaldan büyük kentlere göç etmek zorunda kalan yaşlı bireylerin bir takım ihtiyaçları karşılanarak rahat bir hayat sürmeleri için bir Yaşlı Konukevi inşa edilecek. Böylelikle özellikle kışın ilçede yaşamak zorunda olan yaşlıların, konaklama ve temel ihtiyaçları karşılanacak. Orta Belediyesi tarafından uygulanacak olan toplam bütçesi 3 milyon 432 bin 100 liralık Yaşlı Konukevi Projesi Genel Sekreter Dr. Serkan Genç ile Orta Belediyesi Başkanı Bayram Yavuz Onay tarafından imzalandı. Projeye KUZKA tarafından 2 milyon 500 bin lira destek sağlanacak.

Dezavantajlı bireylerin de hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor

Kırsalda aralarında kadınların da olduğu dezavantajlı bireylere istihdam fırsatının sağlanacağı proje ile özellikle kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Yıllık 850 ton kapasiteli mısır kurutma tesisi kuruluyor

Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (KÖYKOOP) tarafından hazırlanan Kastamonu Mısır Kurutma Tesisi Projesi’nin sözleşmesi Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile KÖYKOOP Birlik Başkanı Erol Akar tarafından imzalandı. 2 milyon 72 bin lira bütçeye sahip projeye KUZKA tarafından 1 milyon 450 bin 400 lira destek sağlanacak. SOGEP kapsamında uygulanacak proje ile Kastamonu’da KÖPKOOP’a bağlı kooperatif üyesi 168 üreticinin yararlanacağı yıllık 850 ton kurutma kapasitesine sahip mısır kurutma tesisi kurulacak.