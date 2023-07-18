Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri sergisi Adalar’da açıldı

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri sergisinin Adalar’da açıldığı duyuruldu. Satışların da yapıldığı ‘Halk Merkezleri ve Seramik Park Kursiyerleri Yıl Sonu Sergisi’, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ‘Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı” vurgusu yaptı. Vatandaşlara seslenen Başkan Kurt, “Halk merkezleri halkındır. Halkın olan bu merkezlere sahip çıkın. Gelin birlikte çalışalım, Odunpazarı’nı birlikte yönetelim. Kadınlar, çocuklar, Odunpazarı mutlu olsun” dedi.

Yıl Sonu Sergisinin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra atölye katılımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Stantları gezen Başkan Kurt, kurs katılımcılarından yaptıkları ürünler hakkında bilgi aldı.

Başkan Kurt, 16 mahallede 17 halk merkezi olduğunu vurguladı. Halk merkezlerini halkın eğitim ihtiyacını karşılamak için açtıklarını belirten Başkan Kurt, “Hedefimiz her mahallede bir halk merkezi açmak, halk marketlerinin sayısını artırmak. Ancak Türkiye’nin ekonomik koşulları ve yönetim biçimi, maalesef buna elverişli değil. Biz, o yatırımları yapmakta sıkıntı çekiyoruz, zorlanıyoruz. Ona rağmen tüm sıkıntıları aşarak halk merkezlerimizin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bugün sergilemesini yaptığımız eserler, 7 bin 500 kursiyerin çalışması sonucunda ortaya çıkan eserler. Yani Odunpazarı Belediyesi 7 bin 500 kişiye kurs verebilme hedefine ulaştı” dedi.