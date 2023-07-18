Odunpazarı Belediyesi, tarımı desteklemeye devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi’nin tarım çalışmalarını yürüttüğü tarlalar, seralar, Kapama Vişne Bahçesi ile Güvercinköy, Arıköy ve Solucan Gübresi Üretim Tesisine gitti. İlgili Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin, Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol’un eşlik ettiği Başkan Kurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Kurt’un ilk adresi tarlalar oldu. Ardından da Vişne Kapama Bahçesi, Güvercinköy, Solucan Gübresi Üretim Tesisi ile seralara giden Başkan Kurt, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar ve ürünler hakkında Engin ve Erol’dan detaylı bilgi aldı.

Odunpazarı Belediyesi’nin kırsal alanda yürüttüğü çalışmalara devam edeceğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin tarımı desteklemek için öncü çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi’nin üretimini yaptığı ürünlerin çeşitliliğini arttırması; küresel iklim değişikliğinin etkilerinin doğrudan hissedildiği günümüzde, bulunduğumuz coğrafyada susuz yetiştirilebilecek çeşitlerin araştırılması, denenmesi için çalışmalar yapıyoruz. Sonuçlarını da üreticilere tarla başında gösteriyoruz. Çiftçilerin talepleri doğrultusunda bitkisel ve hayvansal üreticilik konularında onlara eğitimler veriyoruz. Kapama Vişne Bahçemizde, üreticiye örnek olacak çalışmalar yapıyoruz. Solucan Gübresi Üretim Tesisimizde, toprağın kirlenmesini engellemek için yüzde yüz organik olan solucan gübresi üretiyor, yine çiftçilerimize solucan gübresinin faydalarını anlatıyor ve nasıl üretecekleri hakkında bilgi veriyoruz. Arıköy’de ise arıcılık yapmak isteyenlere teorik ve kovan başında pratik dersler veriyor, onlara arıcılığı öğretiyoruz. Kısacası, ciddi bir tarım politikasıyla, devletin yapması gereken işleri biz Odunpazarı Belediyesi olarak üstlenmiş durumdayız. Bu alandaki çalışmalarımızı da artırarak sürdüreceğiz” dedi.